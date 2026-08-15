Chances de la JPS: salieron los números ganadores del sorteo de este viernes 14 de agosto

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 14 de agosto un nuevo sorteo de chances.
Resultados de Chances de este viernes 14 de agosto
Estos fueron los tres principales premios:
- Primer premio: número 68, serie 791, premio ¢120 millones por emisión.
- Segundo premio: número 28, serie 746, premio ¢37 millones por fracción.
- Tercer premio: número 43, serie 422, premio ¢9 millones por emisión.
Durante el sorteo también salió como número duplicador el 82, que paga ¢15.000 por emisión.
La JPS publica después de cada sorteo la lista oficial de premios.
Las personas que compraron lotería para este viernes deben revisar tanto el número como la serie de sus fracciones.