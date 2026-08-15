El País

Chances de la JPS: salieron los números ganadores del sorteo de este viernes 14 de agosto

La Junta de Protección Social realizó este viernes un nuevo sorteo de chances; revise los números y series favorecidos

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Por Silvia Ureña Corrales
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Revise los números y series ganadores de los tres principales premios del sorteo de Chances de la JPS de este viernes 14 de agosto. (Canva/La Nación)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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