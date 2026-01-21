Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 20 de enero

Sorteo de los chances 7.001 de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) anunció los números ganadores del sorteo de los chances número 7.001, de este martes 20 de enero.

El número ganador del premio mayor fue el 76 con la serie 908. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 62 con la serie 740. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 10 con la serie 579 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 94, que paga ¢10.000 por emisión.