Chances de la JPS: Estos son los números ganadores del sorteo de este martes 2 de setiembre

La Junta de Protección Social (JPSE) realizó la noche de este martes, 2 de setiembre, el sorteo ordinario número 6.970 de los Chances.

El favorecido con el primer premio fue el número 82 con la serie 394, que paga ¢80 millones por emisión.

El sorteo de los Chances repartió millonarios premios. (Captura de pantalla/La Nación)

El segundo premio, de ¢25 millones por emisión, fue para el número 64 con la serie 492.

Finalmente, el tercer premio, de ¢7 millones, fue para el número 60 con la serie 104.

El número duplicador que paga ¢10.000 por emisión fue el 17.

Este martes no salió el premio acumulado, que para el próximo sorteo será de ¢175 millones.