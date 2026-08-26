Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 25 de agosto

Revise los resultados de los chances de la JPS de este martes 25 de agosto y compruebe si su número resultó favorecido.

La posibilidad de obtener alguno de los principales premios volvió este martes para quienes compraron chances. La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este 25 de agosto el sorteo número 7.063.

El premio mayor correspondió al número 25 con la serie 735. Esta combinación paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio quedó en manos del número 54 con la serie 922. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

Por su parte, el número 60 con la serie 998 obtuvo el tercer premio. La combinación paga ¢7 millones por emisión.

Durante el sorteo también salió el número duplicador 71, que paga ¢10.000 por emisión.

Las personas que participaron pueden revisar sus billetes y fracciones para comprobar si alguno coincide con los números favorecidos.