Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 18 de agosto

Revise los resultados de los chances de la JPS de este martes 18 de agosto, incluido el premio mayor y el número duplicador.

Los chances volvieron a poner en juego millones de colones entre quienes compraron fracciones para probar suerte. La Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo número 7.061 la noche de este martes 18 de agosto.

El premio mayor correspondió al número 93 con la serie 570. Esta combinación paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio quedó en manos del número 02 con la serie 245. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

Por su parte, el número 21 con la serie 899 obtuvo el tercer premio. La combinación ganadora paga ¢7 millones por emisión.

Durante el sorteo también salió el número duplicador 87, que paga ¢10.000 por emisión.

Las personas que participaron pueden revisar sus billetes y fracciones para comprobar si alguno de sus números coincide con los resultados del sorteo.