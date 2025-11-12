Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 11 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este martes 11 de noviembre, el sorteo de los chances número 6.990.

El número ganador del premio mayor fue el 00 con la serie 142. Paga ¢80 millones por emisión.

El segundo premio se lo dejó el número 85 con la serie 949. Esta combinación otorga ¢25 millones por entero.

En tanto, el número 73 con la serie 721 fue el merecedor del tercer premio en importancia de este sorteo, que paga ¢7 millones por emisión.

Además, el número duplicador fue el 06, que paga ¢10.000 por emisión.