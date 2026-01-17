El País

Chances de la JPS: Estos son los lugares donde se vendieron los principales premios este viernes 16 de enero

Cuatro provincias figuran entre los puntos donde se vendieron los premios principales. Combinación ganadora del premio mayor paga ¢120 millones por emisión

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
TRABAJO EXCLUSIVO DE BRANDVOICE. 12/05/2025, San José, Auditorio de la Junta de Protección Social, conferencia de prensa para presentar el sorteo de chances del Zodiaco. En la fotografía Esmeralda Britton presidenta de la JPS.
Sorteo de chances de la JPS. (Imagen con fines ilustrativos). (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JPSsorteo de chances
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.