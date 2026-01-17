Chances de la JPS: Estos son los lugares donde se vendieron los principales premios este viernes 16 de enero

Sorteo de chances de la JPS. (Imagen con fines ilustrativos).

Los principales premios del sorteo de chances número 7.000, realizado la noche de este viernes 16 de enero por la Junta de Protección Social (JPS), se distribuyeron en Alajuela, Heredia, Cartago y San José.

El premio mayor cayó en Alajuela (cantón central) y Heredia (cantón central), con el número 00 y la serie 884, que paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio se vendió en Cartago, cantón de Paraíso. Correspondió al número 13 con la serie 753, que otorga ¢37 millones por entero.

En tanto, el tercer premio se colocó en San José, cantón Central, con el número 51 y la serie 305, el cual paga ¢9 millones por emisión.

Además, el número duplicador del sorteo fue el 37, que paga ¢15.000 por emisión, según informó la JPS.