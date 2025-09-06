Chances de la JPS: estos son los números ganadores de este viernes 5 de setiembre

Costa Rica tiene nuevos millonarios. La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este viernes 5 de setiembre el sorteo ordinario número 6.971 de los Chances.

El primer premio en importancia corresponde al número 94 con la serie 776. Esta combinación paga ¢120 millones por emisión.

El segundo premio, que otorga ¢37 millones por entero fue para el 88 con la serie 903.

Finalmente, el tercer número ganador fue el 12 con la serie 627. Cada emisión paga ¢9 millones.

El 81 fue el número duplicador que paga ¢15.000 por emisión.

