CGR ordena a UCR eliminar traslado voluntario a salario global de reglamento por contravenir Ley de Empleo Público

La Contraloría determinó que cuatro artículos del Régimen Salarial Académico de la UCR son contrarios a la Ley Marco de Empleo Público.

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) ajustar los artículos transitorios 1, 3, 5 y 8 del Reglamento del Régimen Salarial Académico (RRSA), al determinar que “las reglas de transición de salario compuesto a global contravienen la Ley Marco de Empleo Público”.

La Contraloría concluyó que todos los escenarios descritos en los transitorios 1, 3, 5 y 8 del Reglamento habilitan el traslado voluntario de funcionarios al salario global, sin necesidad de cambiar de puesto ni concursar, lo cual, reiteran, es contrario a lo dispuesto en el Transitorio XI de la ley.

En junio, este medio informó de que el órgano contralor revisaría el RRSA de la UCR luego de recibir una denuncia. El reglamento se aprobó durante la sesión N.° 6768 del CU el 14 de diciembre del 2023.

Este 28 de mayo, la CGR emitió la orden a Keilor Rojas Jiméz, director del Consejo de la UCR, mediante el oficio DFOE-CAP-0621, del que este medio tiene copia, en el que resaltan que las reglas de transición exponen a la Hacienda Pública a riesgos patrimoniales y operativos que “la Administración universitaria debe mitigar de forma inmediata”.

La Nación solicitó una declaración a Rojas, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Controversial Régimen Salarial Académico

El 13 de junio del 2025, La Nación informó de que la Universidad de Costa Rica habría abierto un camino para permitir el traslado inmediato de funcionarios antiguos al régimen de salario global sin cumplir con las condiciones que estipuló la Ley de Empleo Público, según señalaron expertos consultados. La situación, presuntamente, podría provocar súbitos incrementos salariales.

La ley, que entró a regir en marzo del 2023, estableció un traslado gradual de los funcionarios que habían sido contratados antes de la entrada en vigor de la normativa.

Si tenían una remuneración inferior al salario global aprobado para su puesto, debían seguir devengando su sueldo compuesto (salario base más pluses), hasta que alcancen la nueva escala mediante aumentos por costo de la vida y anualidades. En ese momento, es que procedería el cambio automático de régimen.

No obstante, la UCR aprobó un Reglamento del Régimen Salarial Académico (RRSA) que contraviene esta disposición de la Ley de Empleo Público, según aseguran dos especialistas.

El rector Carlos Araya Leandro sostuvo que la decisión está amparada “a la razón constitucional de la UCR”.