El País

CGR ordena a UCR eliminar traslado voluntario a salario global de reglamento por contravenir Ley de Empleo Público

Órgano contralor analizó denuncia sobre aprobación del Reglamento del Régimen Salarial Académico y determinó que artículos transitorios son contrarios a ley

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Por Fernanda Matarrita Chaves
27/04/2023 San Pedro. Universidad de Costa Rica (UCR), Edificio de Estudios Generales.
La Contraloría determinó que cuatro artículos del Régimen Salarial Académico de la UCR son contrarios a la Ley Marco de Empleo Público. (Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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