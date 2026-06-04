Cen-Cinai dejó sin ejecutar más de ¢18.000 millones destinados a niñez; directora de la institución atribuye situación a falta de capacidad operativa

La directora nacional de Cen-Cinai, María Marta Carballo, reconoció ante la Comisión de Hacendarios que la institución no cuenta con la capacidad operativa necesaria para ejecutar todos los recursos asignados.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, cuestionó la incapacidad de la Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai) para ejecutar más de ¢18.600 millones destinados a infraestructura y atención de la niñez.

Los señalamientos surgieron este miércoles 3 de junio durante una sesión de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a la que asistió la directora nacional de la institución, María Marta Carballo, en el marco del análisis del Primer Presupuesto Extraordinario del 2026.

La jerarca respondió que parte de los problemas obedecen a atrasos en procesos de contratación y a limitaciones operativas que enfrenta la entidad para utilizar el dinero.

Recursos sin usar, según diputada

Aguilar realizó los cuestionamientos durante la discusión de una modificación presupuestaria que traslada ¢1.000 millones, inicialmente destinados a la reparación de centros de atención, para financiar el alquiler de un inmueble que albergaría la Dirección Nacional de Cen-Cinai.

No obstante, detalló que también se tramita una modificación presupuestaria que contempla una rebaja de ¢2.604 millones en esa misma subpartida, atribuida a errores en la formulación del presupuesto.

Ángela Aguilar sostuvo que la situación no corresponde a un hecho aislado y enumeró una serie de ajustes presupuestarios realizados por la institución durante el último año.

Recordó que, en el presupuesto extraordinario de 2025, el Cen-Cinai redujo ¢114 millones destinados a la construcción de centros de cuido en Buenos Aires, Boruca, Bahía Ballena y San Pablo de Nandayure debido a problemas de planificación.

La diputada añadió que, en el tercer presupuesto extraordinario de 2025, la institución rebajó otros ¢1.835 millones debido a la no ejecución de procesos de contratación.

A esos montos sumó la devolución de ¢13.022 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), recursos que, según indicó, estaban destinados a la atención de niños y niñas, pero que la institución no tuvo capacidad de ejecutar.

“(En total) Estamos hablando de unos ¢18.605 millones que en los últimos meses no pudieron ejecutarse adecuadamente o tuvieron que cambiar de destino por errores de planificación, formulación o gestión”, afirmó la legisladora.

Aguilar también cuestionó que, mientras existen necesidades urgentes de infraestructura en distintos centros del país, la institución pretenda destinar ¢1.000 millones al alquiler de oficinas administrativas.

Como ejemplo, mencionó el caso del Cen-Cinai de Mercedes Norte, en Heredia, que calificó como inhabitable y donde actualmente continúan laborando funcionarios y recibiendo atención personas menores de edad.

Ángela Aguilar, diputada del PLN, pidió explicaciones a la directora de Cen-Cinai por recursos destinados a la niñez que no fueron ejecutados o cambiaron de destino. (JOHN DURAN/John Durán)

Cen-Cinai alega limitaciones operativas

Ante los cuestionamientos de la legisladora, la directora nacional de la institución, María Marta Carballo, reconoció que existen problemas para ejecutar la totalidad de los recursos disponibles, aunque atribuyó parte de la situación a retrasos en procesos de contratación ocurridos antes de su llegada al cargo.

“Hoy no tenemos la capacidad operativa para poder utilizar ese dinero con tanta necesidad que ustedes saben que existe”, afirmó.

La jerarca explicó que la institución impulsa una nueva modalidad de contratación por demanda, que permitiría a las direcciones regionales contratar servicios de apoyo de forma más ágil y reducir algunos de los problemas de ejecución registrados.

Carballo señaló que varias contrataciones enfrentaron recursos de apelación que retrasaron su entrada en operación, situación que afectó la ejecución presupuestaria.

Asimismo, defendió la necesidad de alquilar nuevas instalaciones para la Dirección Nacional de Cen-Cinai. Según explicó, las oficinas centrales operan actualmente en condiciones que calificó como “paupérrimas”, al punto de que aproximadamente la mitad del personal debe trabajar bajo la modalidad de teletrabajo, debido a limitaciones de espacio.

“Esto administrativo es lo que da la capacidad para que lo sustantivo llegue hasta los diferentes establecimientos”, manifestó.

La directora agregó que la institución requiere fortalecer su capacidad operativa, para administrar adecuadamente los recursos asignados y atender las necesidades existentes en las 647 sedes que conforman la red de atención a la primera infancia.