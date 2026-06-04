El País

Cen-Cinai dejó sin ejecutar más de ¢18.000 millones destinados a niñez; directora de la institución atribuye situación a falta de capacidad operativa

Ángela Aguilar, diputada del PLN, cuestionó en la Comisión de Hacendarios a la directora nacional de Cen-Cinai, María Marta Carballo, por la falta de ejecución de recursos en la institución

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Por Cristian Mora
Directora de Cen-Cinai, María Marta Carballo
La directora nacional de Cen-Cinai, María Marta Carballo, reconoció ante la Comisión de Hacendarios que la institución no cuenta con la capacidad operativa necesaria para ejecutar todos los recursos asignados. (Asamblea Legislativa/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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