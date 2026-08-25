CCSS tiene 68 casas y lotes disponibles para remate: estas son las opciones para comprarlos

Más de 400 familias adquirieron vivienda mediante el programa de la CCSS, que actualmente dispone de 68 propiedades en diferentes zonas del país.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene 68 propiedades disponibles, entre casas y lotes ubicados en diferentes zonas de Costa Rica, por medio de su Programa de Remate de Propiedades. Los interesados pueden comprarlas de contado o recurrir a opciones de financiamiento.

Más de 400 familias accedieron a una vivienda propia mediante este programa, según informó la institución. Los recursos obtenidos también fortalecen el patrimonio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Las personas interesadas pueden participar en los procesos de compra mediante la plataforma CCSS Propiedades. Para realizar el trámite por esa vía se requiere firma digital, de acuerdo con la información suministrada por la Caja.

La institución establece tres modalidades de pago para adquirir los inmuebles: compra de contado, financiamiento otorgado por la propia CCSS o crédito obtenido mediante una entidad externa.

CCSS ofrece créditos de hasta ¢150 millones para vivienda

La Caja también dispone de un Programa de Crédito Hipotecario, que permite solicitar hasta ¢150 millones para comprar o construir una vivienda. El monto máximo para compra de lote, ampliaciones y mejoras es de ¢80 millones.

El programa tiene más de 75 años de funcionamiento. Además de compra y construcción de vivienda, contempla financiamiento para lotes, ampliaciones, mejoras y cancelación de hipotecas. Los créditos pueden tener plazos de hasta 30 años.

La tasa de interés es del 7% durante los primeros cinco años. Después de ese periodo, corresponde a la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 3,5 puntos porcentuales, según las condiciones divulgadas por la institución.

Para solicitar este financiamiento, la persona debe ser cotizante del IVM y registrar al menos 12 cuotas durante los últimos 18 meses. También pueden solicitarlo las personas pensionadas de ese régimen.

¿Qué ocurre si compra una propiedad con financiamiento de la CCSS?

Quien resulte adjudicado y utilice financiamiento de la institución deberá aportar una prima equivalente al 10% del valor del inmueble. Además, tendrá un plazo de 60 días para completar el trámite correspondiente a la venta pública de la propiedad.

La CCSS indicó que los ingresos relacionados con estos servicios contribuyen al patrimonio del IVM. La institución también atribuye al programa efectos sobre la actividad económica mediante empleo, construcción e ingresos para el Estado y las municipalidades.

Las propiedades disponibles pueden revisarse en el sitio CCSS Propiedades. Para consultas sobre los inmuebles, la Caja habilitó el correo gp_aa@ccss.sa.cr y el teléfono 2284-9200, extensiones 91081037 y 91081009.

Para información sobre créditos hipotecarios, los interesados pueden escribir a credito@ccss.sa.cr, llamar al 2284-9200 o acudir a la Plataforma de Créditos Hipotecarios, en el segundo piso del edificio Jorge Debravo, en las oficinas centrales de la CCSS.