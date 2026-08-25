El País

CCSS tiene 68 casas y lotes disponibles para remate: estas son las opciones para comprarlos

La Caja permite comprar inmuebles de contado o con crédito y ofrece financiamiento de hasta ¢150 millones para adquisición o construcción de vivienda

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Añadir La Nación como fuente preferida en
Cinco propiedades de la CCSS salen a remate con precios base entre ¢8,5 millones y ¢12,4 millones en tres provincias del país.
Más de 400 familias adquirieron vivienda mediante el programa de la CCSS, que actualmente dispone de 68 propiedades en diferentes zonas del país. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCrematesremateCCSS
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.