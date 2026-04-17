Economía

CCSS remata casas y lotes desde ¢5,3 millones con financiamiento disponible: vea opciones y precios

Opciones en Heredia, Alajuela, Puntarenas y Limón destacan en lista de bienes con precios accesibles y distintos tamaños de terreno

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Por Damián Arroyo C.
La CCSS ofrece propiedades en remate desde ¢5,3 millones. Hay casas y lotes en varias zonas del país con diferentes características.
La CCSS ofrece propiedades en remate desde ¢5,3 millones. Hay casas y lotes en varias zonas del país con diferentes características. (Imagen con fines ilustrativos). (Gemini/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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