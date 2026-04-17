CCSS remata casas y lotes desde ¢5,3 millones con financiamiento disponible: vea opciones y precios

La CCSS ofrece propiedades en remate desde ¢5,3 millones. Hay casas y lotes en varias zonas del país con diferentes características. (Imagen con fines ilustrativos).

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso en remate varias propiedades con precios desde ¢5.350.000. Las opciones incluyen casas y lotes en provincias como Heredia, Alajuela, Puntarenas y Limón.

Las propiedades presentan diferentes tamaños de terreno y construcción. Los precios varían según ubicación y características. A continuación, el detalle ordenado de menor a mayor precio.

Propiedades disponibles en remate

1. Heredia, Santa Bárbara – ¢5.350.000,00

La opción más económica se ubica en el distrito de San Juan.

El terreno mide 135,25 m². No registra área de construcción.

Se localiza en urbanización Samarcanda, lote 5-L. Está a 150 metros noreste del cruce de Birrí.

Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=Je4MT

2. Alajuela, Guatuso – ¢6.098.002,00

Esta propiedad se encuentra en el distrito de San Rafael.

Cuenta con 412,25 m² de terreno y la misma área de construcción.

Se ubica en El Silencio. Está a 195 metros al sur de la esquina noroeste de la plaza de deportes.

Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=Eveg0

Casa en Alajuela: Propiedad de 98,9 m² en Guatuso, con corredor, sala, cocina, 2 dormitorios y baño. (CCSS/CCSS)

3. Alajuela, San Ramón (Ángeles) – ¢8.179.439,95

El lote se ubica en el distrito de Ángeles.

Tiene 311,00 m² de terreno. No registra construcción.

Se localiza en La Balsa. Está a 150 metros al sur y 800 metros al oeste de la escuela de la zona.

Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=tfGQ3

4. Alajuela, San Ramón (Peñas Blancas) – ¢8.526.174,06

Esta propiedad está en el distrito de Peñas Blancas.

El terreno mide 450,00 m². No se detalla construcción.

Se ubica en el proyecto El Milenio. Está a 1.150 metros noreste de la escuela de San Rafael.

Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=p4rQF

5. Puntarenas, Barranca – ¢9.240.000,00

La propiedad se localiza en el distrito de Barranca.

Cuenta con 120,00 m² de terreno y 42,00 m² de construcción.

Se ubica en urbanización Manuel Mora Valverde. Está a 230 metros al suroeste del CEN-CINAI.

Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=Z3cSN

Casa en Puntarenas: Vivienda de 42 m² en Barranca, cerca del CEN-CINAI. Cuenta con sala, cocina, un dormitorio y baño. Precio: ¢9.240.000. (CCSS/CCSS)

6. Limón, Siquirres – ¢11.996.838,35

Esta casa está en el distrito de Alegría.

Tiene 328,22 m² de terreno y 83,66 m² de construcción.

Se ubica a 475 metros suroeste y 125 metros noroeste del salón comunal de La Alegría.

Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=q7kCS

7. Limón, Matina – ¢12.405.875,00

La propiedad se encuentra en el distrito de Matina.

El terreno mide 200,00 m². No se detalla construcción.

Se ubica cerca de la estación de combustible conocida como bomba Lester. Está a 25 metros noreste y 75 metros sureste.

Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=CVs1Y

Para ver el listado completo de propiedades, la CCSS mantiene actualizado el listado completo de inmuebles en el sitio https://www.ccss.sa.cr/propiedades.

Financiamiento disponible

La CCSS indicó que también ofrece opciones de financiamiento para facilitar la compra de vivienda o lote. La institución agregó que estos mecanismos buscan ampliar el acceso a quienes desean adquirir una propiedad mediante este proceso.

Según la entidad, uno de los principales beneficios es una tasa de interés competitiva del 7% fija durante los primeros cinco años. Posteriormente, la tasa se ajusta a la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 3,5 puntos porcentuales, conforme a las condiciones definidas por la institución.

¿Cómo participar en los remates de la CCSS?

Las propiedades que se subastan de forma pública se gestionan por medio del portal https://www.sicop.go.cr/index.jsp.

En el caso de propiedades que no aparecen en Sicop o para consultas sobre el proceso de remate, la institución habilitó el correo gp_aa@ccss.sa.cr y el número 2284-9200.

La compra de estas propiedades puede financiarse mediante el Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, según la información oficial.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 17 de abril del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.