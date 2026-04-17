CCSS remata casas y lotes desde ¢5,3 millones con financiamiento disponible: vea opciones y precios

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso en remate varias propiedades con precios desde ¢5.350.000. Las opciones incluyen casas y lotes en provincias como Heredia, Alajuela, Puntarenas y Limón.
Las propiedades presentan diferentes tamaños de terreno y construcción. Los precios varían según ubicación y características. A continuación, el detalle ordenado de menor a mayor precio.
Propiedades disponibles en remate
1. Heredia, Santa Bárbara – ¢5.350.000,00
La opción más económica se ubica en el distrito de San Juan.
El terreno mide 135,25 m². No registra área de construcción.
Se localiza en urbanización Samarcanda, lote 5-L. Está a 150 metros noreste del cruce de Birrí.
Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=Je4MT
2. Alajuela, Guatuso – ¢6.098.002,00
Esta propiedad se encuentra en el distrito de San Rafael.
Cuenta con 412,25 m² de terreno y la misma área de construcción.
Se ubica en El Silencio. Está a 195 metros al sur de la esquina noroeste de la plaza de deportes.
Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=Eveg0
3. Alajuela, San Ramón (Ángeles) – ¢8.179.439,95
El lote se ubica en el distrito de Ángeles.
Tiene 311,00 m² de terreno. No registra construcción.
Se localiza en La Balsa. Está a 150 metros al sur y 800 metros al oeste de la escuela de la zona.
Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=tfGQ3
4. Alajuela, San Ramón (Peñas Blancas) – ¢8.526.174,06
Esta propiedad está en el distrito de Peñas Blancas.
El terreno mide 450,00 m². No se detalla construcción.
Se ubica en el proyecto El Milenio. Está a 1.150 metros noreste de la escuela de San Rafael.
Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=p4rQF
5. Puntarenas, Barranca – ¢9.240.000,00
La propiedad se localiza en el distrito de Barranca.
Cuenta con 120,00 m² de terreno y 42,00 m² de construcción.
Se ubica en urbanización Manuel Mora Valverde. Está a 230 metros al suroeste del CEN-CINAI.
Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=Z3cSN
6. Limón, Siquirres – ¢11.996.838,35
Esta casa está en el distrito de Alegría.
Tiene 328,22 m² de terreno y 83,66 m² de construcción.
Se ubica a 475 metros suroeste y 125 metros noroeste del salón comunal de La Alegría.
Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=q7kCS
7. Limón, Matina – ¢12.405.875,00
La propiedad se encuentra en el distrito de Matina.
El terreno mide 200,00 m². No se detalla construcción.
Se ubica cerca de la estación de combustible conocida como bomba Lester. Está a 25 metros noreste y 75 metros sureste.
Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=CVs1Y
Para ver el listado completo de propiedades, la CCSS mantiene actualizado el listado completo de inmuebles en el sitio https://www.ccss.sa.cr/propiedades.
Financiamiento disponible
La CCSS indicó que también ofrece opciones de financiamiento para facilitar la compra de vivienda o lote. La institución agregó que estos mecanismos buscan ampliar el acceso a quienes desean adquirir una propiedad mediante este proceso.
Según la entidad, uno de los principales beneficios es una tasa de interés competitiva del 7% fija durante los primeros cinco años. Posteriormente, la tasa se ajusta a la Tasa Básica Pasiva (TBP) más 3,5 puntos porcentuales, conforme a las condiciones definidas por la institución.
¿Cómo participar en los remates de la CCSS?
Las propiedades que se subastan de forma pública se gestionan por medio del portal https://www.sicop.go.cr/index.jsp.
En el caso de propiedades que no aparecen en Sicop o para consultas sobre el proceso de remate, la institución habilitó el correo gp_aa@ccss.sa.cr y el número 2284-9200.
La compra de estas propiedades puede financiarse mediante el Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, según la información oficial.
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 17 de abril del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.