CCSS remata casas y lotes desde ¢6 millones con financiamiento disponible

Cinco propiedades de la CCSS están disponibles desde ¢8.385.000 con servicios básicos y opción de crédito hipotecario.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene en remate casas y lotes con precios base desde ¢6.098.002, ubicados en Alajuela, Puntarenas y Limón. Los inmuebles se ofrecen mediante venta directa y subasta pública y forman parte del inventario disponible de la institución.

A continuación, el detalle de algunas de las propiedades que salen a remate, según la información oficial de la CCSS.

Propiedades disponibles en remate

Alajuela, San Ramón – distrito Peñas Blancas

Terreno de 450,00 m² .

. Ubicación: proyecto El Milenio. De la Escuela de San Rafael, 1.150 metros noreste.

Precio base: ¢8.526.174,06 .

. Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=p4rQF

Alajuela, Guatuso – distrito San Rafael

Casa en Alajuela: Propiedad de 98,9 m² en Guatuso, con corredor, sala, cocina, 2 dormitorios y baño. Ubicada en zona tranquila. Precio: ¢8.385.078. (CCSS/CCSS)

Terreno de 412,25 m² .

. Ubicación: El Silencio de San Rafael de Guatuso. De la esquina noroeste de la plaza de deportes del Silencio, 195 metros al sur, cuarta propiedad a mano izquierda.

Precio base: ¢6.098.002,00 .

. Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=Eveg0

Puntarenas, Puntarenas – distrito Barranca

Casa en Puntarenas: Vivienda de 42 m² en Barranca, cerca del CEN-CINAI. Cuenta con sala, cocina, un dormitorio y baño. Precio: ¢9.240.000. (CCSS/CCSS)

Casa con 120,00 m² de terreno y 42,00 m² de construcción .

y . Ubicación: urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa #139-H.

Precio base: ¢9.240.000,00 .

. Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=Z3cSN

Alajuela, San Ramón – distrito Ángeles

San Ramón, Ángeles: Terreno de 311 m² por ¢4.301.783 en La Balsa, con acceso a agua, alumbrado y transporte público a 800 metros. (CCSS/CCSS)

Lote de 311,00 m² .

. Ubicación: La Balsa. De la Escuela de La Balsa, 150 metros sur y 800 metros oeste, lote a mano izquierda.

Precio base: ¢8.179.439,95 .

. Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=tfGQ3

Limón, Siquirres – distrito Alegría

Casa en Limón, Siquirres: Propiedad de 83,66 m² en La Alegría. Tiene sala-comedor, cocina, 2 dormitorios y baño. Amplio terreno. Precio: ¢11.996.838. (CCSS/CCSS)

Casa esquinera con 328,22 m² de terreno y 83,66 m² de construcción .

y . Ubicación: La Alegría de Siquirres. Del salón comunal del poblado La Alegría, 475 metros suroeste y 125 metros noroeste.

Precio base: ¢11.996.838,35 .

. Más información: https://www.ccss.sa.cr/propiedad-detalle?p=q7kCS

La CCSS mantiene actualizado el listado completo de inmuebles en el sitio https://www.ccss.sa.cr/propiedades, donde se incluyen otras opciones disponibles para remate.

¿Cómo participar en los remates de la CCSS?

Las propiedades que se subastan de forma pública se gestionan por medio del portal https://www.sicop.go.cr/index.jsp.

En el caso de propiedades que no aparecen en Sicop o para consultas sobre el proceso de remate, la institución habilitó el correo gp_aa@ccss.sa.cr y el número 2284-9200.

La compra de estas propiedades puede financiarse mediante el Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, según la información oficial.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 30 de enero del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.