CCSS remata casas y lotes desde ¢6 millones con financiamiento disponible

La institución ofrece viviendas y terrenos mediante subasta pública, con opciones desde ¢6.098.002 y posibilidad de financiamiento hipotecario

Por Damián Arroyo C.
Cinco propiedades de la CCSS están disponibles desde ¢8.385.000 con servicios básicos y opción de crédito hipotecario.
Cinco propiedades de la CCSS están disponibles desde ¢8.385.000 con servicios básicos y opción de crédito hipotecario. (ChatGPT/Generada con IA)







