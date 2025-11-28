Economía

CCSS remata casas desde ¢6 millones con financiamiento disponible

La CCSS subasta casas desde ¢6 millones y permite financiarlas con Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones

Por Damián Arroyo C.
Adquiera casas rematadas por la CCSS desde ¢8.385.000 y por menos de ¢11.996.838 en diferentes provincias del país con crédito hipotecario.
Adquiera casas rematadas por la CCSS desde ¢8.385.000 y por menos de ¢11.996.838 en diferentes provincias del país con crédito hipotecario. (ChatGPT/Imagen generada con inteligencia artificial)







notas iaRemateRemate de propiedadesRemate de casasCCSS
