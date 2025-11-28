CCSS remata casas desde ¢6 millones con financiamiento disponible

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso a disposición del público varias casas en remate en diferentes provincias, con precios que inician desde ¢6 millones. Algunas de estas propiedades pueden adquirirse mediante subasta pública a través del sistema Sicop.
Además, la CCSS permite financiar la compra mediante el Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones, lo que facilita el acceso a estas propiedades a más personas interesadas.
A continuación, se detallan las viviendas disponibles:
1. Casa en remate en Guatuso, Alajuela desde ¢6 millones
Se trata de una propiedad en una zona rural de San Rafael de Guatuso, con un terreno extenso y una construcción de igual tamaño. Es la opción más económica entre las ofrecidas.
Detalles:
- Provincia: Alajuela
- Cantón: Guatuso
- Distrito: San Rafael
- Área del terreno: 412,25 m²
- Área de construcción: 412,25 m²
- Precio base: ¢6.098.002
- Dirección: El Silencio de San Rafael, 195 metros al sur de la esquina noroeste de la Plaza de Deportes del Silencio, cuarta propiedad a mano izquierda
- Matrícula Folio Real: 53083-000
2. Casa esquinera en La Alegría de Siquirres, Limón
Esta casa está ubicada en esquina, lo que le da potencial para uso comercial o residencial. Tiene un terreno amplio y una construcción moderada.
Detalles:
- Provincia: Limón
- Cantón: Siquirres
- Distrito: Alegría
- Área del terreno: 328,22 m²
- Área de construcción: 83,66 m²
- Precio base: ¢11.996.838,35
- Dirección: Del salón comunal del poblado La Alegría, 475 metros al suroeste y 125 metros al noroeste. Casa esquinera, a mano derecha
- Matrícula Folio Real: No especificada
3. Vivienda en Matina centro, Limón con precio base de ¢12,4 millones
Se encuentra en el distrito central de Matina, cerca de una estación de servicio. Es una propiedad urbana, con acceso rápido a servicios y comercios.
Detalles:
- Provincia: Limón
- Cantón: Matina
- Distrito: Matina
- Área del terreno: 200 m²
- Área de construcción: No especificada
- Precio base: ¢12.405.875
- Dirección: De la bomba Lester, 25 metros al noreste y 75 metros al sureste, casa a mano izquierda sobre la avenida 3A
- Matrícula Folio Real: 49074-000
4. Casa en Barranca de Puntarenas por ¢9,2 millones
Ubicada en la Urbanización Manuel Mora Valverde, esta casa se encuentra cerca de un CEN-CINAI, dentro de un entorno residencial consolidado.
Detalles:
- Provincia: Puntarenas
- Cantón: Puntarenas
- Distrito: Barranca
- Área del terreno: 120 m²
- Área de construcción: 42 m²
- Precio base: ¢9.240.000
- Dirección: Urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa #139-H
- Matrícula Folio Real: No especificada
¿Cómo participar en los remates de la CCSS?
Las propiedades que están disponibles por medio de subasta pública en el portal https://www.sicop.go.cr/index.jsp.
Requisitos de participación:
- Ingresar al portal Sicop
- Buscar el cartel número 2025RE-000005-0001109121
- Consultas sobre el uso del sistema: al teléfono 2287-0250 o 1311, opción 3
Tanto para las casas que no están en Sicop, como para consultas sobre el proceso de remate, puede escribir al correo gp_aa@ccss.sa.cr o llamar al número 2284-9200.
Financiamiento disponible:
La compra de estas propiedades puede financiarse a través del Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones de la CCSS
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 28 de noviembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.