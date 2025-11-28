CCSS remata casas desde ¢6 millones con financiamiento disponible

Adquiera casas rematadas por la CCSS desde ¢8.385.000 y por menos de ¢11.996.838 en diferentes provincias del país con crédito hipotecario.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso a disposición del público varias casas en remate en diferentes provincias, con precios que inician desde ¢6 millones. Algunas de estas propiedades pueden adquirirse mediante subasta pública a través del sistema Sicop.

Además, la CCSS permite financiar la compra mediante el Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones, lo que facilita el acceso a estas propiedades a más personas interesadas.

A continuación, se detallan las viviendas disponibles:

1. Casa en remate en Guatuso, Alajuela desde ¢6 millones

Se trata de una propiedad en una zona rural de San Rafael de Guatuso, con un terreno extenso y una construcción de igual tamaño. Es la opción más económica entre las ofrecidas.

Detalles:

Provincia: Alajuela

Alajuela Cantón: Guatuso

Guatuso Distrito: San Rafael

San Rafael Área del terreno: 412,25 m²

412,25 m² Área de construcción: 412,25 m²

412,25 m² Precio base: ¢6.098.002

¢6.098.002 Dirección: El Silencio de San Rafael, 195 metros al sur de la esquina noroeste de la Plaza de Deportes del Silencio, cuarta propiedad a mano izquierda

El Silencio de San Rafael, 195 metros al sur de la esquina noroeste de la Plaza de Deportes del Silencio, cuarta propiedad a mano izquierda Matrícula Folio Real: 53083-000

Casa en Alajuela: Propiedad en Guatuso, con corredor, sala, cocina, 2 dormitorios y baño. Ubicada en zona tranquila. Precio: ¢6.098.002. (CCSS/CCSS)

2. Casa esquinera en La Alegría de Siquirres, Limón

Esta casa está ubicada en esquina, lo que le da potencial para uso comercial o residencial. Tiene un terreno amplio y una construcción moderada.

Detalles:

Provincia: Limón

Limón Cantón: Siquirres

Siquirres Distrito: Alegría

Alegría Área del terreno: 328,22 m²

328,22 m² Área de construcción: 83,66 m²

83,66 m² Precio base: ¢11.996.838,35

¢11.996.838,35 Dirección: Del salón comunal del poblado La Alegría, 475 metros al suroeste y 125 metros al noroeste. Casa esquinera, a mano derecha

Del salón comunal del poblado La Alegría, 475 metros al suroeste y 125 metros al noroeste. Casa esquinera, a mano derecha Matrícula Folio Real: No especificada

3. Vivienda en Matina centro, Limón con precio base de ¢12,4 millones

Se encuentra en el distrito central de Matina, cerca de una estación de servicio. Es una propiedad urbana, con acceso rápido a servicios y comercios.

Detalles:

Provincia: Limón

Limón Cantón: Matina

Matina Distrito: Matina

Matina Área del terreno: 200 m²

200 m² Área de construcción: No especificada

No especificada Precio base: ¢12.405.875

¢12.405.875 Dirección: De la bomba Lester, 25 metros al noreste y 75 metros al sureste, casa a mano izquierda sobre la avenida 3A

De la bomba Lester, 25 metros al noreste y 75 metros al sureste, casa a mano izquierda sobre la avenida 3A Matrícula Folio Real: 49074-000

Casa en Limón, Matina: Casa con sala-comedor, cocina, 2 dormitorios y baño. Cerca de la delegación de Policía. Precio: ¢12.405.875. (CCSS/CCSS)

4. Casa en Barranca de Puntarenas por ¢9,2 millones

Ubicada en la Urbanización Manuel Mora Valverde, esta casa se encuentra cerca de un CEN-CINAI, dentro de un entorno residencial consolidado.

Detalles:

Provincia: Puntarenas

Puntarenas Cantón: Puntarenas

Puntarenas Distrito: Barranca

Barranca Área del terreno: 120 m²

120 m² Área de construcción: 42 m²

42 m² Precio base: ¢9.240.000

¢9.240.000 Dirección: Urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa #139-H

Urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa #139-H Matrícula Folio Real: No especificada

¿Cómo participar en los remates de la CCSS?

Las propiedades que están disponibles por medio de subasta pública en el portal https://www.sicop.go.cr/index.jsp.

Requisitos de participación:

Ingresar al portal Sicop

Buscar el cartel número 2025RE-000005-0001109121

Consultas sobre el uso del sistema: al teléfono 2287-0250 o 1311, opción 3

Tanto para las casas que no están en Sicop, como para consultas sobre el proceso de remate, puede escribir al correo gp_aa@ccss.sa.cr o llamar al número 2284-9200.

Financiamiento disponible:

La compra de estas propiedades puede financiarse a través del Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones de la CCSS

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 28 de noviembre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.