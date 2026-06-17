CCSS restituye a Randall Álvarez como director del Hospital de Puntarenas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) restituyó a Randall Álvarez en su cargo como director del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

El funcionario había sido separado del cargo a inicios de abril por una investigación administrativa, cuyos detalles no fueron revelados por la entidad.

La medida también se aplicó a otros cuatro funcionarios de ese centro médico: Josefa Herrera, directora de Enfermería; Alexis Vargas, administrador; Eimy Lamas, jefa de Recursos Humanos y Cindy Molina, jefa de Nutrición, según informó el dirigente sindical, Ronald Quesada.

El 7 de abril, en una publicación en Facebook, la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) sostuvo que un paro del personal de enfermería, para exigir mejores condiciones laborales y denuncias públicas sobre posibles irregularidades en la atención a pacientes, habrían motivado la intervención de la Defensoría de los Habitantes y el inicio de las investigaciones correspondientes contra los cinco funcionarios.

Sin embargo, la CCSS rechazó aquellas afirmaciones y sostuvo que las medidas adoptadas respondían a un proceso de revisión de la gestión administrativa, en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas.

Este martes, más de dos meses después, la Dirección Jurídica de la CCSS explicó que la Dirección Regional de Servicios de Salud Pacífico Central dictó una medida cautelar de separación sin iniciar un procedimiento disciplinario.

Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Código Procesal Contencioso Administrativo, el Código Procesal Civil y la normativa interna institucional, donde se establece que las medidas cautelares poseen una naturaleza accesoria e instrumental. Por este motivo, la Administración no puede mantener separado a un funcionario por más de 15 días si no existe un procedimiento disciplinario.

Los funcionarios ya habían superado ese plazo “y por tal motivo se revocaron preliminarmente las medidas cautelares. Una vez que sea conocido el informe de la investigación preliminar, de existir mérito para iniciar un procedimiento disciplinario y dictar nuevas medidas cautelares, la Gerencia Médica procederá como corresponda”, explicó la Dirección Jurídica de la CCSS.

Investigación en desarrollo

Esa dirección agregó que la Gerencia Médica de la Caja desconoce la etapa actual del caso ni el plazo estimado para rendir un informe, que está en manos de un órgano externo a esa gerencia.

La CCSS señaló que buscan garantizar la transparencia, la objetividad y la imparcialidad del proceso. El ente defendió que no puede incidir ni generar presiones sobre dicho órgano evaluador. El órgano se mantiene dentro del plazo establecido por la Normativa de Relaciones Laborales para realizar la investigación preliminar.