El País

CCSS restituye a Randall Álvarez como director del Hospital de Puntarenas

Según la Dirección Jurídica de la CCSS, otros cuatro funcionarios también fueron restituidos debido a que pasaron más de 15 días suspendidos sin un procedimiento disciplinario

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Por Cristian Mora y Marianela Arias Vilchez
Director médico HMS
Randall Álvarez reasumió su puesto junto a otros cuatro funcionarios. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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