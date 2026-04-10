CCSS rechaza versión de Undeca sobre separación de funcionarios en hospital de Puntarenas, incluido su director

Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde la CCSS separó temporalmente a cinco funcionarios, incluido su director, en medio de una investigación por presuntas irregularidades.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazó las declaraciones realizadas por la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) respecto a la separación de cinco funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, incluido su director, Randall Álvarez Juárez, mientras se realiza una investigación administrativa por presuntas irregularidades.

“La Caja Costarricense de Seguro Social aclara que las acciones administrativas tomadas en el hospital Monseñor Sanabria responden a decisiones de las autoridades de la institución; no son ciertas las afirmaciones difundidas por Undeca”, indicó la institución.

El pronunciamiento se da luego de que, en una publicación en Facebook, del 7 de abril, el sindicato señaló que un paro del personal de enfermería, para exigir mejores condiciones laborales, junto con denuncias públicas sobre posibles irregularidades en la atención a pacientes, habrían motivado la intervención de la Defensoría de los Habitantes y el inicio de las investigaciones correspondientes contra los cinco funcionarios.

La CCSS reiteró que, como parte de sus funciones, le corresponde revisar de manera permanente aquellas situaciones que puedan incidir en la gestión de los servicios, con el fin de resguardar tanto la adecuada atención de los usuarios como las condiciones de trabajo del personal.

“La decisión de separar temporalmente a los cinco funcionarios es una determinación de las autoridades institucionales y no responde a presiones externas de sindicatos”, señalaron.

La institución añadió que estas medidas forman parte de un proceso de revisión de la gestión administrativa, en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas.

Este proceso se da ante denuncias relacionadas con listas de espera, atrasos en pagos a funcionarios y la distribución de plazas asignadas en el año 2025.

Cuestionamientos y denuncias previas

Según Undeca, la medida también alcanza a otros cuatro funcionarios del centro médico, de acuerdo con el dirigente sindical Ronald Quesada.

Se trata de:

Josefa Herrera, directora de Enfermería.

Alexis Vargas, administrador.

Eimy Lamas, jefa de Recursos Humanos.

Cindy Molina, jefa de Nutrición.

La CCSS indicó que la decisión responde a una investigación en curso contra el jerarca médico, aunque no brindó mayores detalles.

“A partir de este martes, se dispuso la separación temporal del doctor Randall Álvarez Juárez, director del hospital de Puntarenas, por un plazo de hasta dos meses, en el marco de un proceso de investigación en curso. Esta medida tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la investigación y garantizar la transparencia del proceso.

“Por tratarse de un procedimiento en trámite, la institución no se referirá a detalles adicionales, con el fin de no comprometer la investigación ni los derechos de las partes involucradas”, indicó la CCSS.