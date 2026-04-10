El País

CCSS rechaza versión de Undeca sobre separación de funcionarios en hospital de Puntarenas, incluido su director

Institución afirma que medida responde a una investigación administrativa interna y no a presiones sindicales

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Por Cristian Mora
Nuevo hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. CCSS
Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde la CCSS separó temporalmente a cinco funcionarios, incluido su director, en medio de una investigación por presuntas irregularidades. (Cortesía CCSS )







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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