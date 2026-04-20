El País

CCSS modifica cómo se otorgan las incapacidades médicas en Costa Rica: esto debe saber

Nueva normativa obligará a aplicar un mismo parámetro en todo el país para definir incapacidades médicas según diagnóstico

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Por Damián Arroyo C.
14/07/2025, San José, Grupo Nación, fotografías ilustrativas, acerca de las incapacidades.
CCSS fija reglas únicas para incapacidades médicas. La medida elimina diferencias entre médicos y sectores público y privado. (Jose Cordero/José Cordero)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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