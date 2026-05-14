El País

CCSS llevará trámites de pensiones y aseguramiento a Multiplaza Escazú este fin de semana

La plataforma de servicios de la Caja operará con ocho puestos de atención para gestionar deudas y consultar sobre pensiones y pago de incapacidades en el centro comercial

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Por Marianela Arias Vilchez
Institución busca facilitar trámites financieros y de pensiones en horarios no habituales. Activación llegará también a Curridabat a finales de mayo.
Institución busca facilitar trámites financieros y de pensiones en horarios no habituales. Activación llegará también a Curridabat a finales de mayo. (CCSS/CCSS)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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