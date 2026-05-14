CCSS llevará trámites de pensiones y aseguramiento a Multiplaza Escazú este fin de semana

Institución busca facilitar trámites financieros y de pensiones en horarios no habituales. Activación llegará también a Curridabat a finales de mayo.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó mediante un comunicado de prensa que trasladará su plataforma de servicios financieros al centro comercial Multiplaza Escazú. Los usuarios podrán realizar gestiones desde este viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo en un horario especial.

La gerencia Financiera de la institución habilitará un puesto de atención temporal. El objetivo es permitir que la población gestione trámites de pensiones y asuntos financieros en lugares y horarios no habituales.

Luis Rivera Cordero, director del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), explicó que los visitantes consultarán sobre aseguramiento patronal. También estarán disponibles los trámites para trabajadores independientes y asegurados voluntarios.

El stand ofrecerá asesoría sobre la condonación de recargos, multas e intereses. Asimismo, las personas gestionarán la prescripción de deudas y convenios de pago con la entidad.

La activación en el centro comercial facilitará la inscripción a la Oficina Virtual Caja y el acceso al EDUS. Los interesados también podrán tramitar el pago de incapacidades y realizar consultas sobre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

La plataforma contará con ocho puestos de atención en el primer piso. El sitio se ubicará frente a la Librería Internacional.

El horario de atención para el viernes y sábado será de 10 a. m. a 9 p. m. El domingo el servicio funcionará de 10 a. m. a 8 p. m.

Esta iniciativa se repetirá en Multiplaza Curridabat. Los servicios financieros estarán presentes en ese otro sector durante el fin de semana del 29 al 31 de mayo.