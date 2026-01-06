CCSS habilita nuevo servicio de urgencias en Cartago: vea su ubicación y horario

El nuevo Servicio de Urgencias para casos leves opera en un inmueble arrendado en el centro de Cartago y atiende a pacientes clínicamente estables. (Cortesía: CCSS)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habilitó un nuevo Servicio de Urgencias para la atención de casos leves en Cartago, con el objetivo de descongestionar el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez.

Desde su apertura, el pasado 22 de diciembre, el servicio ha atendido a más de 2.800 pacientes con enfermedades menores, no urgentes y clínicamente estables, lo que, según la CCSS, ha permitido reducir los tiempos de espera y los traslados innecesarios hacia el hospital.

El horario de atención es de lunes a domingo, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. El nuevo punto funciona en un inmueble alquilado, ubicado a 175 metros al oeste de la plazoleta de la basílica de los Ángeles o 50 metros al este de la antigua Hormiga de Oro, sobre la avenida del Comercio, en el centro de Cartago.

¿Qué atención brinda?

El servicio está diseñado para atender urgencias leves y casos ambulatorios de baja prioridad, de manera que el hospital pueda concentrar sus recursos en pacientes con condiciones más graves y complejas.

Para su funcionamiento, la CCSS dispuso 43 plazas entre personal médico, de enfermería, técnicos y apoyo administrativo. El equipo incluye ocho médicos distribuidos en dos turnos diarios.

Durante su primer año de operación, la inversión asciende a ¢705 millones, monto que contempla el alquiler del inmueble, el equipamiento, los insumos médicos y la contratación del recurso humano.

El servicio se integra a la red provincial de salud y complementa los dispositivos ya existentes en los cantones de La Unión y El Guarco, con el fin de mejorar la distribución de la demanda y fortalecer la atención local.