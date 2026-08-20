CCSS aprueba segundo aumento salarial para médicos especialistas; algunos recibirán hasta ¢753.000 adicionales

La Caja busca atender la crisis generada por la renuncia de médicos que agravó la atención en cirugías y especialidades médicas.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobó un segundo ajuste salarial para 773 médicos especialistas con salario compuesto, que están por debajo del salario global definitivo.

Algunos de estos funcionarios recibirán aumentos de hasta ¢753.856 mensuales sobre su salario base, mientras que un grueso del grupo tendrá incrementos de entre ¢28.000 y ¢350.000.

De acuerdo con la presentación realizada por la Gerencia Financiera a los miembros de la junta directiva este jueves, el mayor ajuste corresponde a médicos asistentes especialistas de la categoría G4.

El acuerdo también cubre casos en las categorías G3, G6, G8 y G9, siempre que los funcionarios mantengan salario compuesto y su remuneración esté por debajo del salario global definitivo.

El director financiero, Gustavo Picado, explicó que el aumento aprobado en marzo del 2025 estableció un salario global para médicos especialistas en ¢2.841.000 mensuales que se aplicaba al personal que ingresó a la institución después del 2023; sin embargo, quedó un grupo “importante” de médicos especialistas que devengaba el salario compuesto por debajo de ese monto, por lo que con estos ajustes se busca que todos los especialistas de la Caja tengan salarios superiores a los ¢2.841.000.

Según el detalle brindado, la medida aprobada este jueves alcanza a 735 médicos de la categoría G2 y 38 de categorías G3 a G9. Estas categorías salariales varían según los años de experiencia, complejidad y el nivel de desarrollo profesional.

En el caso de la categoría G2, el ajuste se aplicará en tres tractos: tras el primero, 428 profesionales mantendrían una brecha que requeriría una segunda revaloración; y, después de esta, 25 requerirían un último ajuste.

Los pagos para estos profesionales se aplicarán en la primera bisemana de noviembre de 2026, primera bisemana de febrero de 2027 y primera bisemana de julio de 2027.

Categoría Especialistas sujetos a ajuste Rango de aumento mensual G2, primer tracto 735 ¢28.742 a ¢350.000 G2, segundo tracto 428 ¢12.468 a ¢350.000 G2, tercer tracto 25 ¢34.472 a ¢152.186 G3 14 ¢14.919 a ¢731.466 G4 14 ¢15.580 a ¢753.856 G6 2 ¢27.229 G8 3 ¢35.993 a ¢116.240 G9 5 ¢120.126 a ¢616.049

En los grupos categorizados como de G3 a G9, la revaloración será única y tendrá vigencia desde la primera bisemana de noviembre de 2026.

La Caja estimó que los aumentos implicarían un costo mensual de ¢315,91 millones para el primer tracto de G2. Los ajustes para las categorías G3-G9 representan otros ¢13,01 millones mensuales.

La gerencia financiera aseguró que los aumentos aprobados no generan un impacto en las finanzas de la institución. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La proyección institucional es que estos ajustes representen una erogación de ¢1.316 millones en 2026, ¢4.948 millones en 2027 y ¢4.965 millones en 2028 para los tres tractos de ajuste.

La gerencia financiera catalogó la propuesta como viable en el corto y mediano plazo, mientras se logre mantener el equilibrio financiero del seguro de salud y cumplir las variables previstas en el estudio que se llevó a cabo para determinar los ajustes.

Entre las justificaciones presentadas como parte de ese informe, las autoridades señalaron que la decisión atiende las medidas acordadas tras la crisis por las renuncias de 241 médicos especialistas registradas entre agosto de 2024 y enero de 2026.

Durante el mismo período, la Caja realizó 208 contrataciones, una cobertura equivalente al 86,3% de las salidas. Aun así, la institución registró una brecha neta de 33 personas, pero, además, debido a que muchos de los médicos que regresaron lo hicieron por tiempos menores a los que tenían anteriormente, se perdieron en total 53 jornadas completas.

Esta situación impactó la atención en especialidades como ginecología y obstetricia, anestesiología, radiología, cirugía general, pediatría y oftalmología.