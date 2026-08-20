El País

CCSS aprueba segundo aumento salarial para médicos especialistas; algunos recibirán hasta ¢753.000 adicionales

Medida busca que ningún especialista gane menos de ¢2,8 millones y responde a crisis generada por renuncias de médicos del último año

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Por Patricia Recio
Quirófano con tres cirujanos vestidos de verde iluminados por una lámpara, mientras realizan cirugía.
La Caja busca atender la crisis generada por la renuncia de médicos que agravó la atención en cirugías y especialidades médicas. (Cortesía CCSS )







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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