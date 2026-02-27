CCSS aprueba la creación de 632 nuevas plazas para estos profesionales y estos centros médicos

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobó 632 plazas que estarán vigentes a partir de este 28 de febrero.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la creación de 632 nuevas plazas, luego de que su Junta Directiva acordara una modificación presupuestaria el pasado jueves 26 de febrero.

El costo anual de la creación de estos puestos será de ¢11.634 millones e irán únicamente para el seguro social, pues no habrá movimientos para los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el no contributivo.

Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS, se refirió a la creación de plazas ordinarias y de servicios especiales y explicó que todas tuvieron estudios técnicos para certificar que eran necesaria.

La vigencia de estas plazas será a partir del 28 de febrero.

“(...) Lo hicimos por tema de que es una necesidad y es un alivio para todos esos servicios en las unidades locales, regionales y de hospitales nacionales que necesitan este personal”, comentó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS.

Distribución de las plazas

De las 632 plazas, 589 irán para la gerencia médica y serán de dos tipos: las de financiamiento central, que son creadas por primera vez. De estas habrá 340 nuevos puestos.

En caso de los puestos de financiamiento local, que serán 249, estos serán reconvertidos: los recursos que se destinan en el pago de tiempos extraordinarios se transformarán en plazas fijas, la mayoría de enfermería.

Para gerencia logística van 20 plazas. Para la gerencia administrativa se destinarán cuatro, que serán ocupadas por ingenieros que realizarán servicios técnicos. Para la gerencia financiera se incorporan 19, 16 de ellas serán especiales.

Del total de las 632 plazas, 363 serán completamente nuevas, 253 reconvertidas y 16 especiales.

Plazas nuevas

Esta será la distribución de las 363 plazas nuevas: 126 van para médicos residentes y van para el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss). De ellos, algunos van para Anestesiología y otros para diferentes especialidades.

Asimismo, 92 plazas serán destinadas a médicos especialistas que concluyeron su formación y deben cumplir con su retribución social. Estos profesionales se desempeñarán en áreas de Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Geriatría y Gerontología, Ortopedia y Traumatología, Pediatría y Gastroenterología.

Asimismo, trabajarán en las especialidades de Cardiología, Endocrinología, Medicina Familiar, Hematología Pediátrica, Medicina de Emergencias, Medicina Paliativa en Adultos, Neonatología, Oncología Médica, Oncología Quirúrgica, Oncología Radioterápica, Anestesiología y Psiquiatría.

Estos puestos serán distribuidos en hospitales y áreas de salud de todo el país.

De las nuevas plazas, 70 van para el Hospital Monseñor Sanabria, que opera desde enero del 2025; entre los puestos habilitados están para ámbitos médicos y administrativos.

23 plazas más serán específicas y van para Cenare, el Área de Salud de Alajuela Norte, el Hospital San Rafael de Alajuela, el Área de Salud de Desamparados, el Área de Salud de Liberia y el Área de Salud Puriscal-Turrubares.

De igual manera, otras van para el Hospital de San Carlos y el Área de Salud de Barranca.

19 plazas más serán para la Torre Este del Hospital Calderón Guardia. Picado hizo la aclaración de que no son para servicios de salón, donde reconocen una necesidad, sino que estas son administrativas para otras unidades.

Otros 10 puestos son para el Centro Nacional de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal.

En el caso de las 20 plazas creadas para la gerencia Logística, el propósito de estas es que fortalezcan el Área de Gestión de Medicamentos y Área de Almacenamiento y Distribución. “Ellos tenían estudios técnicos que habilitaban la creación desde ahora”, comentó el gerente financiero.

La gerencia Financiera tendrá tres plazas que corresponden a dos ingenieros, uno electromecánico y otro civil y un profesional 4 para la dirección de cobros.

253 plazas reconvertidas serán destinadas a puestos fijos de enfermería. (Shutterstock/Shutterstock)

Las plazas reconvertidas

Picado explicó que la reconversión de pagos de tiempos extraordinarios a plazas fijas no impactará el presupuesto porque los costos están incluidos dentro del ordinario. En total se crearán 253 puestos permanentes.

Estas plazas se distribuirán de la siguiente manera: una de un farmacéutico para la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud y tres de enfermería para el Hospital San Vicente de Paul.

245 puestos que pasarán a ser fijos serán para enfermería, auxiliares de enfermería y asistentes de pacientes que trabajarán en el Hospital Los Chiles, Hospital San Rafael de Alajuela, Hospital San Carlos, Hospital Escalante Pradilla, Hospital Nacional de Niños, Hospital México y Hospital San Vicente de Paul.

Estas plazas también se abrirán en las Área de Salud de Garabito, Chacarita, Heredia-Cubujuquí, Parrita, El Guarco, Tibás-Uruca, Curridabat, Esparza, Jicaral, Abangares y Tilarán, entre otras.

Cuatro plazas adicionales se destinarán a la Subárea de Planificación de Recursos Humanos.

Plazas especiales

Por último se crearán 16 plazas de servicios especiales para la Dirección Financiero Contable y para la Dirección de Presupuesto.