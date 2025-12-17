CCSS aprueba 1.358 nuevas plazas ¿quiénes son estos profesionales y dónde irán?

Las nuevas plazas reúnen diferentes profesionales de la salud y en otras disciplinas y fortalecerán tanto centros de salud como otras dependencias.

Este 12 y 13 de diciembre el Hospital Calderón Guardia enfrentó una situación que no le permitió trabajar como debía: una mayor demanda de servicios y falta de personal causó una plétora en el servicio de recuperación que hizo pausar cirugías no urgentes de una de sus modalidades.

“(...) impactó no solo el Servicio de Emergencias, sino también la movilización de pacientes desde Sala de Operaciones, produciendo saturación en el área de recuperación posanestésica”, señaló un oficio del centro médico firmado por su directora Tania Jiménez Umaña, del cual La Nación tiene copia.

Como “medida temporal, excepcional, razonable y proporcional”, la dirección médica suspendió las cirugías correspondientes a la modalidad de pago por resultados para “garantizar la adecuada recuperación postoperatoria, asegurar la disponibilidad de camas y recurso humano especializado, y mantener condiciones seguras para la atención de las emergencias y pacientes de mayor complejidad”.

El pago por resultados es un modelo en el que los trabajadores reciben remuneración extras por las jornadas de atención para reducir los tiempos de espera.

Alexánder Sánchez Cabo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habló del impacto durante la sesión de la Junta Directiva de la institución la tarde de este martes “tuvimos que suspender porque no tenemos el personal o recurso humano en enfermería para dar apertura al servicio”.

Esta situación puso a la institución y otras similares que se han presentado de forma recurrente, llevaron a la institución a tomar una decisión. Profesionales en Medicina, Enfermería, diferentes ingenierías, Administración, Comunicación y otros serán contratados próximamente por la CCSS. La Junta Directiva de la institución aprobó este martes la creación de 1.358 plazas para todo el país.

De estas, 1.344 son para el Seguro de Salud y 14 para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Las plazas del seguro de salud irán para centos médicos en todo Costa Rica.

“Esta distribución equitativa de plazas en todo el país es una muestra clara de que estamos siendo resolutivos y priorizando la atención”, destacó Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS.

Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS, enfatizó que 354 plazas son completamente nuevas, las 990 restantes son producto de reconversión de plazas que ya existían.

“Esta reconversión no genera gasto adicional, pero sí mayor estabilidad y eficiencia en la atención”, subrayó.

¿Cómo se distribuirán las plazas?

La gerencia médica tendrá 1.210 plazas nuevas. De ellas, 155 serán reconversión de plazas que estaban en tiempo extraordinario: “es tomar plazas que hoy se les está pagando tiempo extraordinario y ya se les va a dar código permanente. Ya no habrá un recargo sobre alguien, sino que se va a liberar, menos carga de trabajo, pero se tendrán las plazas que se necesitan”, expresó Picado.

Otras 220 plazas serán para fortalecer diferentes unidades de la Gerencia.

Finalmente, habrá 835 plazas para ayudar a subsanar la alta demanda de servicios. Originalmente fueron plazas de servicios especiales que se abrieron de forma temporal con la pandemia en diferentes unidades. Posteriormente las jefaturas hablaron de lo bien que estaban funcionando y se valoró incorporarlas de forma definitiva. Ya estas personas estaban trabajando, pero pasaron de servicios especiales a plazas fijas.

El 60% de estas plazas es para Enfermería y perfiles afines.

Para Sánchez, esto ayuda a cerrar una brecha en la que todavía debe trabajarse, pero hay avance: “arrastramos un déficit de aproximadamente 5.000 plazas en todos los perfiles, y este esfuerzo permite empezar a cerrar esa brecha”.

Hernández añadió: “por años de años fue un problema no resuelto. ¿Aún queda? Sí. ¿Hay brechas en ciertos sectores? Sí, pero nos estamos ocupando de esto. No es lo que se necesita para llegar a lo óptimo, pero es un gran paso“.

Una gran cantidad de las plazas es para profesionales en Enfermería y afines. (Albert Marín)

Picado explicó en la sesión de la Junta Directiva que estas plazas se distribuirán en diferentes divisiones:

Gerencia médica: 1.210 plazas nuevas.

Gerencia de pensiones: 14 nuevas plazas.

Gerencia de infraestructura y tecnologías: 41 puestos, especialmente para ingenieros de diferentes ramas, arquitectos y otros profesionales.

Gerencia administrativa: 18 puestos. Hay administradores, médicos, ingenieros, analistas.

Gerencia general: 19 plazas. En ellas hay profesionales para la división de innovación y salud digital, comunicadores, analistas de datos y sistemas.

Presidencia ejecutiva: 16 plazas. Entre ellas, una secretaría, contadores, actuariales.

Estas nuevas plazas rigen a partir de este 17 de diciembre.