El País

CCSS aprueba 491 nuevas plazas para reforzar servicios de salud: estas son las áreas que recibirán personal

La institución reforzará áreas de salud, servicios de geriatría, diagnóstico molecular y atención de personas adultas mayores

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Por Silvia Ureña Corrales
Quirófano con personal operando vestidos de verde, con grandes microscopios
De las nuevas plazas aprobadas por la CCSS, 464 corresponden a la gerencia médica y parte del personal se distribuirá en distintas zonas del país. (Cortesía CCSS /Foto:)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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