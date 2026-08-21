CCSS aprueba 491 nuevas plazas para reforzar servicios de salud: estas son las áreas que recibirán personal

De las nuevas plazas aprobadas por la CCSS, 464 corresponden a la gerencia médica y parte del personal se distribuirá en distintas zonas del país.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó 491 nuevas plazas ordinarias, que se destinarán a servicios médicos, nueva infraestructura y atención de personas adultas mayores en distintos puntos de Costa Rica.

La decisión de la Junta Directiva representa una inversión de ¢3.957 millones durante el 2026. Los recursos forman parte de la tercera modificación presupuestaria de este año y permitirán reforzar tanto el seguro de salud como el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, explicó que la institución busca coordinar las necesidades de personal, infraestructura y equipamiento. Según indicó, el objetivo es que los nuevos servicios cuenten con la capacidad necesaria cuando entren en funcionamiento.

Áreas de salud recibirán parte de las nuevas plazas

Del total aprobado, 464 plazas corresponden a la Gerencia Médica. Dentro de ese grupo, 186 puestos apoyarán la puesta en marcha y el fortalecimiento de servicios en las áreas de salud de Acosta, Orotina-San Mateo, Alajuela Oeste y Talamanca.

La distribución también contempla 108 plazas relacionadas con contratos de retribución social. La CCSS aprobó otros 58 puestos para genética y diagnóstico molecular, así como 31 para equipos de atención geriátrica.

Otros 28 puestos se destinarán a zonas con alta presencia de población adulta mayor. La institución también asignará personal al primer nivel de atención, las contralorías de servicios, los procesos financieros, la gestión de personal y el IVM.

Marvin Palma Lostalo, gerente médico de la CCSS, explicó que el nuevo recurso humano permitirá ampliar la atención en diferentes regiones del país. Parte de los esfuerzos se concentrarán en servicios relacionados con infraestructura nueva y en la atención de personas adultas mayores.

CCSS reforzará atención para mayores de 85 años

En las zonas caracterizadas por una mayor longevidad, la institución proyecta crear equipos para realizar visitas domiciliares a personas mayores de 85 años y brindar acompañamiento a sus cuidadores, según explicó Palma.

Los hospitales también recibirán recursos para fortalecer los servicios de geriatría. De acuerdo con el gerente médico, la CCSS pretende incorporar profesionales relacionados con la rehabilitación para facilitar que las personas adultas mayores regresen a sus hogares y comunidades después de cirugías o procedimientos complejos.

Parte del personal se incorporará además a servicios vinculados con infraestructura de reciente creación. La institución prevé que estos establecimientos puedan atender en primeros y segundos turnos para aumentar su capacidad de respuesta.

¿De dónde saldrán los recursos para las 491 plazas?

La creación de los puestos se financiará mediante la modificación presupuestaria 03-2026, por ¢3.957 millones. De esa cantidad, ¢3.898 millones corresponden al seguro de salud y ¢59,5 millones al IVM.

Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, explicó que la modificación no aumenta el presupuesto institucional, pues redistribuye recursos que ya estaban previstos. Añadió que el análisis financiero contempla tanto el pago de las plazas durante el 2026 como su sostenibilidad en los años siguientes.

Según la CCSS, la creación de los puestos cuenta con estudios técnicos y criterios de sostenibilidad financiera. La institución indicó que estos análisis buscan garantizar los recursos necesarios para mantener las nuevas plazas en el tiempo.