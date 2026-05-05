El País

CCSS amplía en dos semanas la recepción de postulaciones para puesto de gerente médico

Institución ha recibido siete postulaciones, una cantidad considerada baja por la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor

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Por Yeryis Salas
14/08/2024 San José. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o La Caja, edificio central. Foto: Rafael Pacheco Granados
El concurso se mantendrá abierto por un período mayor al previsto. (Rafael Pacheco Granados)







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CCSSGerente médicoMónica Taylor
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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