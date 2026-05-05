CCSS amplía en dos semanas la recepción de postulaciones para puesto de gerente médico

El concurso se mantendrá abierto por un período mayor al previsto.

La baja cantidad de postulaciones llevó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a prorrogar por dos semanas la recepción de atestados para el puesto de gerente médico, en la sesión de este lunes.

La Dirección de Administración y Gestión de Personal recibió 12 postulaciones, de las cuales solo siete cumplieron con los requisitos establecidos por los directivos, quienes tomarán la decisión final.

Aunque esto cumple con la cantidad mínima para que el proceso continúe, la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, explicó que se considera una baja participación.

Esta situación “podría restringir el principio de máxima concurrencia y competencia reconocido tanto en la doctrina administrativa como en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional".

Taylor agregó que el puesto de gerente médico “reviste un carácter altamente estratégico para la institución, en tanto su ámbito de acción se vincula directamente con la gestión de los servicios de salud, constituyendo el núcleo sustantivo de la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Debido a esto, la jerarca solicitó a la Junta Directiva la extensión del plazo para recibir postulaciones, la cual fue aceptada de forma unánime por los directivos.

En marzo, la Dirección de Administración y Gestión de Personal estimó que la persona que ocupe el cargo se definiría a finales de junio, sin embargo, esta prórroga de dos semanas extendería la decisión hasta julio.

Este puesto es renovado cada seis años, con posibilidad de prórroga. Actualmente, lo ocupa Alexánder Sánchez Cabo, de manera interina, desde el 19 de setiembre del 2024.