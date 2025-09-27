Casos judiciales en territorios indígenas aumentaron en Costa Rica: vea las cifras más recientes

La Defensa Pública presentó en Talamanca Bribri su rendición de cuentas 2024-2025 ante líderes indígenas, donde destacó el aumento de procesos judiciales en materias de familia y pensiones alimentarias.

Los procesos judiciales en los que participan personas indígenas aumentaron en el período 2024-2025 en comparación con el año anterior, informó la Defensa Pública del Poder Judicial en un comunicado de prensa.

En los últimos 12 meses se contabilizaron 3.875 procesos activos, lo que representa un incremento del 15%. Los asuntos que concentran la mayor cantidad de casos en territorios indígenas atendidos por la Defensa Pública corresponden a materia alimentaria y de familia, detalló la institución.

Los pueblos que registran más procesos son el Bribri, Cabécar y Ngäbe.

Faustina Torres, indígena Bribri, señaló que la labor realizada por la Defensa Pública “ha servido muchísimo para mucha gente que lo utiliza, saben que no estoy mintiendo porque le ha servido”.

Los datos forman parte de la rendición de cuentas anual del período 2024-2025, en el marco de las políticas de Justicia Abierta, el Modelo de Defensa Pública Abierta y el plan de acción para la atención de personas indígenas.

“Como personas defensoras públicas es importante que entendamos a la población a la que le estamos brindando un servicio. Es fundamental conocer su cosmovisión y su cultura”, indicó Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública del Poder Judicial.

La rendición de cuentas se realizó el pasado jueves 25 de setiembre en el territorio indígena Talamanca Bribri, específicamente en ACOMUITA, y fue presentada ante líderes y lideresas indígenas.

Costa Rica cuenta con 8 pueblos indígenas y 24 territorios. Además, según la Defensa Pública, brindaron atención y abordaje a las personas indígenas que viven fuera de territorio, así como a sus organizaciones representativas en el país.

