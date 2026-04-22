El País

Caso Diamante: tribunal ordena reincorporar pruebas de escuchas telefónicas tras apelación del Ministerio Público

Pruebas habían sido declaradas ilegales, pero tras apelación del Ministerio Público, material vuelve a ser evidencia clave en el caso

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Por Patricia Recio
La investigación derivó en varios allanamientos en las sedes municipales de los exalcaldes involucrados. (edgar chinchilla)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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