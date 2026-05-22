El País

Cantón central de Limón suma cuatro días con cortes de agua de hasta 12 horas por lluvias

Vecinos del cantón central de Limón afrontan severos cortes de agua tras el paso de la onda tropical N°3. CNE pide prevención ante llegada de nueva onda.

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Por Yucsiany Salazar
San Rafael y San Isidro tendrán corte de agua este martes por mantenimiento del tanque Santa Cecilia.
San Rafael y San Isidro tendrán corte de agua este martes por mantenimiento del tanque Santa Cecilia. (Canva /Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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