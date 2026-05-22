Cantón central de Limón suma cuatro días con cortes de agua de hasta 12 horas por lluvias

San Rafael y San Isidro tendrán corte de agua este martes por mantenimiento del tanque Santa Cecilia.

Los vecinos del cantón central de Limón todavía sufren las consecuencias de las lluvias ocasionadas por el paso de la onda tropical N°3. Este viernes se cumplen cuatro días consecutivos en que el servicio de agua tiene cortes de entre cinco y 12 horas.

De acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), esta es la secuencia de afectaciones generadas por las lluvias recientes:

Martes 19 de mayo (1:15 p.m. a 6:00 p.m.): Se reportó la primera interrupción de la semana debido a que las lluvias en el Caribe afectaron la toma del Río Bananito, impidiendo la recuperación de los tanques de Colina y Pueblo Nuevo. Esto dejó sin agua a comunidades como La Colina, Juan Pablo II, Sector UCR, Atlántida, Ceibón, Santa Fe y Pueblo Nuevo, entre otras.

Se reportó la primera interrupción de la semana debido a que las lluvias en el Caribe afectaron la toma del Río Bananito, impidiendo la recuperación de los tanques de Colina y Pueblo Nuevo. Esto dejó sin agua a comunidades como La Colina, Juan Pablo II, Sector UCR, Atlántida, Ceibón, Santa Fe y Pueblo Nuevo, entre otras. Miércoles 20 de mayo (2:00 p.m. a 8:00 p.m.): Las condiciones climáticas continuaron afectando la toma del Río Bananito durante la tarde. En esta ocasión, el corte impactó a barrios como Santa Eduviges, Miramar, Huequito, Sector Colegio Diurno, Cariari, Siglo XXI y Bella Vista hasta el cruce.

Las condiciones climáticas continuaron afectando la toma del Río Bananito durante la tarde. En esta ocasión, el corte impactó a barrios como Santa Eduviges, Miramar, Huequito, Sector Colegio Diurno, Cariari, Siglo XXI y Bella Vista hasta el cruce. Noche del miércoles 20 al jueves 21 de mayo (8:00 p.m. a 8:00 a.m.): Se registró uno de los cortes más severos, con 12 horas sin servicio, nuevamente por los problemas en la toma del Río Bananito. La falta de agua afectó a una extensa lista de zonas, incluyendo Buenos Aires, Corales I, II y III, Bambú Este y Oeste, Cieneguita, Los Girasoles, Palmeras, Siglo XXI y Las Brisas.

Las lluvias de esta semana generaron afectaciones en la provincia caribeña, con personas aisladas, rescates y clases suspendidas en distintos cantones y cortes de agua en el centro de Limón. (Reiner Montero/La Nación)

20.000 personas sin agua hoy

Para este viernes, el servicio sufre una extensa interrupción debido a los trabajos de recuperación del tanque, tras la afectación por lluvias en la Estación de Bananito.

Se estima que esta suspensión afecta a unas 20.000 personas que viven en los siguientes sectores y sus alrededores: Envaco, Hacienda, Aduanas, Japdeva, Back Track, Cocos, Lirios, Barrio Quinto, Juan Goban, Santa Eduviges, Miramar, Huequito, Cerro Mocho, Sector Colegio Diurno, Cariari, Siglo XXI, Bella Vista hasta El Cruce, San Juan Norte, Coopeutba, Gertrudes, Almendros, Coope Decar, Villa Hermosa, Westfalia, Brisas de Kent, Beverly, Río Banano, Pacuare Nuevo, Pacuare Viejo, Ojo de Agua parte alta, El Bosque, Lincoln, Bambú Oeste parte alta, Corales I-II-III, Triunfo, Laureles, Terrazas, Bambú Este y Oeste, Cerro y Caribean Song.

Ante esta situación, el AyA solicitó a los usuarios “no dejar las llaves abiertas durante la interrupción” en su más reciente informe.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, precisó el jueves que la falta de suministro de agua se debe a la crecida del río Bananito. Para atender las necesidades de la población afectada, Picado detalló que se enviaron camiones cisterna, mientras los equipos técnicos trabajaban con la expectativa de restablecer el sistema de acueductos durante el transcurso de ese mismo jueves.

Por otro lado, el jerarca hizo un llamado a los vecinos de Limón a prepararse para el paso de la onda tropical N°4, la cual ingresará al territorio nacional este fin de semana. Además, se mantiene la alerta verde para toda la vertiente del Caribe y los cantones de Sarapiquí y Turrialba.