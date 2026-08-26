Canal 1 respalda proyecto para actualizar cánones de radiodifusión ‘siempre y cuando’ sea equitativo con otras industrias

De acuerdo con Canal 1, la iniciativa sobre los cánones de radiodifusión es “un pendiente de muchísimos años”. (Canal 1)

Jorge Abarca, gerente general de Canal 1, afirmó que es “vital” e “importantísimo” que avance en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para actualizar las tarifas que deben pagar al Estado las emisoras de radio y televisión por las frecuencias del espectro radioeléctrico, “siempre y cuando se revise que sea equitativo con otras industrias”.

Abarca citó la tarifa de telecomunicaciones como ejemplo de una que debería ser equitativa con la que se está discutiendo actualmente.

De acuerdo con un comunicado emitido por Canal 1, esta iniciativa es “un pendiente de muchísimos años” que no ha sido responsabilidad de los medios de comunicación, sino de inacción por parte del Congreso.

Esta iniciativa (expediente 24.461) se votará en la Asamblea Legislativa por segunda vez este jueves 27 de agosto, tras su aprobación en primer debate con 52 votos a favor y 2 en contra.

La iniciativa fue impulsada con la firma principal de la administración de Rodrigo Chaves y propone actualizar la tasa por el uso del espectro radioeléctrico al 7,73% de los ingresos brutos para los concesionarios de televisión y al 3,13% para radio.