El País

Canal 1 respalda proyecto para actualizar cánones de radiodifusión ‘siempre y cuando’ sea equitativo con otras industrias

El gerente general de Canal 1 considera vital que el proyecto de ley sobre las tarifas por uso del espectro radioeléctrico avance y sea aprobado en la Asamblea Legislativa.

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Por Marcela Rojas Hidalgo

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Canal 1
De acuerdo con Canal 1, la iniciativa sobre los cánones de radiodifusión es “un pendiente de muchísimos años”. (Canal 1) (Canal 1/Canal 1)







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Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

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