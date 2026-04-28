El País

Canadá ofrece visa para graduados universitarios que buscan experiencia laboral internacional: así puede aplicar desde Costa Rica

La categoría exige una oferta laboral previa y permite trabajar hasta 12 meses en Canadá con permiso específico

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Por Jailine González Gómez
Costa Rica puede aplicar a la visa Young Professionals de Canadá. Requisitos, costos, duración y preguntas frecuentes.
Costa Rica puede aplicar a la visa Young Professionals de Canadá. Requisitos, costos, duración y preguntas frecuentes. (Canva stock/ElasticComputeFarm de pixabay/JavenLin de Getty Images Pro)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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