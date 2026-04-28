Canadá ofrece visa para graduados universitarios que buscan experiencia laboral internacional: así puede aplicar desde Costa Rica

Costa Rica puede aplicar a la visa Young Professionals de Canadá. Requisitos, costos, duración y preguntas frecuentes.

Canadá mantiene abierta en 2026 la categoría Young Professionals, una de las opciones del programa International Experience Canada (IEC) dirigida a jóvenes que buscan experiencia laboral calificada fuera de su país. Para Costa Rica, esta modalidad permite trabajar hasta 12 meses, pero exige llegar con una oferta laboral previa.

A diferencia de la visa Working Holiday, aquí el objetivo no es combinar turismo y empleo temporal, sino fortalecer el desarrollo profesional. El programa está pensado especialmente para graduados universitarios o personas que quieren sumar experiencia internacional en su área de formación.

¿Qué es la visa Young Professionals?

Esta categoría permite obtener un permiso de trabajo específico para un empleador en Canadá. Eso significa que la persona debe trabajar para la misma empresa y en la misma ubicación durante toda su estadía.

El empleo debe ser remunerado, no puede ser trabajo independiente y tiene que contribuir al desarrollo profesional del solicitante.

Canadá exige que el puesto esté clasificado dentro de las categorías TEER 0, 1, 2 o 3 del sistema NOC, que agrupa ocupaciones de nivel técnico, profesional y de gestión. En algunos casos, un puesto TEER 4 también puede calificar si está directamente relacionado con el campo de estudio del solicitante.

¿Quiénes pueden aplicar desde Costa Rica?

La visa está disponible para ciudadanos costarricenses entre 18 y 35 años inclusive.

Además, se requiere:

pasaporte costarricense vigente

mínimo de 2.500 dólares canadienses (¢835.000) para gastos iniciales

seguro médico durante toda la estadía

boleto de regreso o recursos para comprarlo

cumplir con los requisitos migratorios de admisibilidad

pagar las tarifas oficiales

contar con una carta de oferta firmada o contrato de trabajo en Canadá

Esa oferta laboral debe estar vinculada con la experiencia académica o profesional del solicitante y demostrar que aporta a su crecimiento laboral.

¿Cuánto cuesta y cuánto dura?

La tarifa oficial del programa IEC para la temporada 2026 es de 184,75 dólares canadienses (¢62.000) por participante. Pueden sumarse costos adicionales por biometría, exámenes médicos o trámites complementarios.

Para ciudadanos de Costa Rica, la visa Young Professionals permite una estadía de hasta 12 meses.

Los costarricenses pueden participar en IEC hasta dos veces, pero deben escoger una categoría distinta en cada participación. Esto significa que no se puede repetir Young Professionals en ambas ocasiones.

¿Cómo aplicar paso a paso?

El proceso inicia con la creación de una cuenta en el sistema de IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada).

La persona debe completar un cuestionario inicial donde se revisan datos de ciudadanía, residencia, oferta laboral y condiciones personales. Si cumple los requisitos, puede avanzar al perfil oficial del programa.

Luego debe completar el perfil IEC con información personal, pasaporte y datos relacionados con la oferta de empleo.

Ese perfil entra al pool (bolsa de candidatos) correspondiente a Costa Rica y a la categoría Young Professionals.

Estar en el pool no significa aprobación automática. Canadá realiza rondas periódicas de invitación y, si el candidato es seleccionado, recibe una Invitation to Apply (ITA), que permite presentar la solicitud formal del permiso de trabajo.

La invitación debe aceptarse en un plazo de 10 días.

Tiempo de respuesta

El tiempo estimado de procesamiento en 2026 es de cuatro semanas, una vez entregados todos los documentos y los datos biométricos.

El Gobierno canadiense recomienda iniciar el perfil cuanto antes si la intención es viajar dentro de los próximos 12 meses.

Lo que debe considerar antes de aplicar

El principal filtro de esta categoría está en la oferta laboral. No basta con conseguir empleo: ese trabajo debe estar alineado con la trayectoria profesional del solicitante y cumplir con las condiciones exigidas por el programa.

También debe respetar las leyes laborales de la provincia canadiense donde se realizará el trabajo, incluido el salario mínimo correspondiente.

Por eso, muchas personas recurren a organizaciones reconocidas por IEC que ayudan a encontrar oportunidades laborales y orientar el proceso, aunque no funcionan como empleadores.

Young Professionals tampoco equivale a residencia permanente. Es una visa temporal enfocada en experiencia profesional internacional, pero para muchos funciona como una primera puerta de entrada al mercado laboral canadiense.