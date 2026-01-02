Cambio de carrera en la UNA: Estas son las fechas límite y los requisitos para nuevo ingreso

Cambio de carrera UNA 2025: Trámite para nuevos ingresos inicia el 5 de enero

La Universidad Nacional (UNA) informó que el periodo para realizar el cambio de carrera para postulantes de nuevo ingreso será del 5 al 7 de enero, entre las 8 a. m. y las 5 p. m.

El trámite se debe realizar en la página web: www.registro.una.ac.c r. Una vez haya ingresado, puede ir al apartado “Avisos importantes”, donde está el enlace “Cambiar opción de carrera, postulantes de nuevo ingreso”. Ahí se podrá hacer el cambio.

La UNA comunicó que si las personas ya habían seleccionado las carreras de Arte Escénico, Arte y Comunicación Visual, Enseñanza del Arte, Danza o Música, y no aplicaron o no obtuvieron la nota mínima de aprobación en la Prueba de Aptitud Específica, deberán realizar el cambio de carrera el 5 de enero y verificar el promedio de admisión para continuar en el proceso.

Si la opción de carrera se encuentra en blanco, deberá realizar el cambio el 5 de enero e incluir la opción de su preferencia y verificar su promedio de admisión para seguir en el proceso.

Después de este periodo, no se realizarán cambios de carrera, informó el Departamento de Registro de la universidad.

Estas son las nuevas para este año en los diferentes campus:

Campus Omar Dengo: Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos.

Campus Liberia: Comercio y Negocios Internacionales e Ingeniería en Calidad y Tecnología de Producción.

Campus Nicoya: Ingeniería y Calidad e Innovación Agroalimentaria.

Campus Pérez Zeledón: Ingeniería y Calidad e Innovación Agroalimentaria; Ingeniería en Calidad y Tecnología de Producción, Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos e Ingeniería y Estrategia Global.

Campus Coto: Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.

Campus Sarapiquí: Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos.