Cambio de carrera en la UNA: Estas son las fechas límite y los requisitos para nuevo ingreso

Universidad Nacional (UNA) anunció las fechas y el sitio web oficial para que los postulantes de nuevo ingreso cambien su opción de carrera

Por Julián Navarrete Silva
Cambio de carrera UNA 2025: Trámite para nuevos ingresos inicia el 5 de enero
Cambio de carrera UNA 2025: Trámite para nuevos ingresos inicia el 5 de enero







