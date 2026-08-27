El País

Calendario escolar en Costa Rica: Colypro prepara propuesta para reducir los días de clases

La propuesta mantendría 200 días laborales para docentes, pero reservaría febrero y parte de diciembre para planeamiento, capacitación y evaluación

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Por Silvia Ureña Corrales y Cristian Mora

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Primer día del curso lectivo del 2026 en la Escuela Buenaventura Corrales (Edificio Metálico), ubicado en el centro de San José.
El proyecto plantea clases de marzo a noviembre, entre 160 y 176 días con estudiantes y un periodo adicional exclusivo para labores del personal educativo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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