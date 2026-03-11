¿Buscaba entradas para parques nacionales? Cuidado con este sitio falso bloqueado por el Sinac

El Parque Nacional Chirripó era uno de los sitios para los que se ofrecían entradas falsas.

Autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) bloquearon una página web que estafaba a turistas mediante la venta de tiquetes falsos para entrar a parques nacionales.

El sitio web fraudulento utilizaba la dirección https://sinac-cr.com/, para ofrecer ingresos a destinos como el cerro Chirripó, Manuel Antonio y el volcán Poás.

Las autoridades reiteraron que el único sitio seguro para la compra de admisiones es serviciosenlinea.sinac.go.cr.

Funcionarios del Área de Conservación Tortuguero (ACTo) detectaron la irregularidad y notificaron a la Dirección Ejecutiva del Sinac. Según el reporte, la plataforma utilizaba de forma indebida la imagen institucional para comercializar las entradas fuera de los canales oficiales establecidos por el Gobierno.

Medida de seguridad

El Departamento de Tecnología y Comunicación del Sinac ejecutó el pasado 7 de marzo una gestión técnica denominada Cloudflare. Esta acción permitió categorizar el sitio como phishing, lo que restringió de inmediato el acceso a cualquier usuario.

Actualmente, quienes intentan ingresar reciben una advertencia de seguridad que confirma el bloqueo de la página.

David Chavarría, director ejecutivo del Sinac, explicó que la institución solo dispone de un portal web oficial para que las personas realicen sus reservas y compras en línea.

El funcionario enfatizó que el sistema oficial permite adquirir los boletos con anticipación desde el hogar, lo cual facilita la planificación del turista y elimina las filas en las áreas silvestres protegidas.

Si usted identifica a personas o empresas que promocionen estos servicios ilegales, puede realizar la denuncia respectiva. El Sinac mantiene habilitado el sistema Sitada o la línea telefónica 1192 para reportar estas irregularidades.