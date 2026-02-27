¿Busca casa propia en este 2026? Claves que debe revisar antes de visitar Expoconstrucción

Evento en Pedregal permitirá comparar vivienda y financiamiento. Revise tasas, seguros y gastos antes de adquirir casa propia.

Una introducción clave para quienes buscan casa propia marca la antesala de Expoconstrucción 2026, que se realizará del 4 al 8 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia. La feria concentrará proyectos habitacionales, entidades financieras y proveedores del sector de la construcción en un solo lugar.

El evento permitirá comparar opciones de financiamiento y analizar variables que inciden en el presupuesto familiar antes de adquirir vivienda. Según la Cámara Costarricense de la Construcción, en 2025 más de 20.000 personas asistieron a la exposición.

La directora de Apoyo al Negocio de DAVIbank, Paola Cambronero, explicó que la compra de vivienda requiere información completa y asesoría especializada. Indicó que comparar condiciones y comprender el proceso facilitan elegir un crédito acorde con la capacidad financiera del hogar.

Entre los aspectos determinantes destaca la capacidad de pago, que no debería superar entre el 30% y el 40% de los ingresos totales del hogar. Definir este límite ayuda a evitar desequilibrios financieros a mediano y largo plazo.

Feria reunirá proyectos y bancos en marzo. Expertos recomiendan analizar tasas, prima y capacidad de pago antes de formalizar crédito. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El monto de la prima también influye en la cuota mensual. Un aporte inicial mayor reduce el monto financiado y disminuye el pago periódico. Además, cada banco establece un porcentaje máximo de financiamiento sobre el valor del inmueble.

La tasa de interés requiere un análisis detallado. Los créditos suelen iniciar con una tasa fija y luego pasar a una variable. En colones, la referencia es la Tasa Básica Pasiva. En dólares, puede utilizarse la New York Prime Rate. También existe una tasa piso que fija el mínimo aplicable aunque bajen las tasas de referencia.

El plazo del crédito, los seguros obligatorios y voluntarios y la moneda del financiamiento inciden directamente en el costo total. Especialistas recomiendan asumir el préstamo en la misma moneda en que usted percibe sus ingresos para reducir el riesgo cambiario.

Otros elementos relevantes son los gastos de formalización, que incluyen comisión bancaria, honorarios legales, avalúo e inspecciones en caso de construcción. También conviene consultar si existen opciones de abonos extraordinarios sin penalidad.