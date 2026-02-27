El País

¿Busca casa propia en este 2026? Claves que debe revisar antes de visitar Expoconstrucción

Si busca casa propia en este 2026, conozca los factores financieros que pueden impactar su cuota mensual y su estabilidad económica a largo plazo

Por Silvia Ureña Corrales
Evento en Pedregal permitirá comparar vivienda y financiamiento. Revise tasas, seguros y gastos antes de adquirir casa propia.
Evento en Pedregal permitirá comparar vivienda y financiamiento. Revise tasas, seguros y gastos antes de adquirir casa propia.







