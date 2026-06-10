El País

Borinquen I vuelve a postergarse: planta geotérmica no estaría lista sino hasta 2030

ICE adjudicó contrato de equipamiento por casi $100 millones, pero la planta —que en 2024 proyectaba arrancar en 2029— apenas lleva un 55% de avance

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Por Juan Fernando Lara Salas
Tuberías de conducción de vapor en las instalaciones del Proyecto Geotérmico Borinquen I, en Liberia, Guanacaste. La planta, con un avance de 55% en obras, no estaría lista sino hasta inicios de 2030.
Tuberías de conducción de vapor en las instalaciones del Proyecto Geotérmico Borinquen I, en Liberia, Guanacaste. La planta, con un avance de 55% en obras, no estaría lista sino hasta inicios del 2030. (Grupo ICE/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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