Bono de vivienda: requisitos y pasos para solicitarlo en este 2026

El bono de vivienda financia casa, lote o mejoras y se tramita en cinco etapas ante entidades autorizadas por el Banhvi.

El Bono Familiar de Vivienda es un subsidio que el Estado otorga a familias que no tienen casa propia y cumplen requisitos definidos por ley. Este beneficio se gestiona mediante entidades autorizadas por el Banhvi y permite financiar la compra, construcción o mejora de una vivienda.

El bono se entrega una única vez y exige cumplir condiciones económicas, legales y administrativas.

¿Quiénes pueden acceder al bono?

El acceso al bono de vivienda está condicionado a la situación del núcleo familiar. Usted debe vivir con su familia bajo un mismo techo y compartir responsabilidades del hogar. Debe existir al menos una persona mayor de edad.

La familia no puede tener casa propia ni más de una propiedad. Si cuenta con un lote, puede optar por construir. Si ya tiene vivienda en mal estado, puede solicitar el bono en modalidad de reparación o mejora.

Otro requisito es no haber recibido el bono anteriormente, ya que la ley establece una única entrega por familia.

Ingresos y condición migratoria

El ingreso familiar no puede superar ¢1.940.076, monto calculado con base en salarios brutos.

En casos de extrema necesidad, el límite baja a ¢485.019.

Además, usted debe ser costarricense o tener residencia permanente DIMEX en condición libre.

Dónde iniciar el trámite

La solicitud del bono de vivienda se realiza únicamente en entidades autorizadas por el Banhvi. Estas oficinas reciben documentos, analizan el caso y gestionan el proceso.

La familia debe presentar todos los requisitos según la modalidad del bono que desea solicitar.

Cómo es el proceso para obtener el bono

El trámite se desarrolla en cinco etapas definidas.

Primero, la entidad verifica el cumplimiento de requisitos y realiza un estudio socioeconómico.

Luego, se formaliza la solicitud del bono. El monto máximo del programa regular alcanza ¢9.300.000.

En la fase de evaluación, usted debe aportar planos, presupuesto y documentos del terreno. Si no tiene lote, debe presentar alternativas de compra.

Después, el expediente pasa al Banhvi, que se encarga de la aprobación final. Para construcción, se exige el permiso municipal.

En la etapa final, se ejecuta la formalización y desembolso. El dinero se entrega por tractos si existe contrato con una empresa constructora. El proceso concluye con la entrega de la vivienda.