Bono de vivienda para adultos mayores: requisitos y pasos clave para solicitarlo

En Costa Rica, el bono de vivienda especial para adultos mayores está destinado a personas de 65 años o más que no tienen casa propia y poseen ingresos limitados.
Según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), este beneficio se enmarca dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y representa un derecho para los adultos mayores, conforme lo establece la legislación vigente.
¿Quiénes pueden solicitar este bono?
Los adultos mayores que deseen aplicar a este programa deben cumplir con estos requisitos:
- Tener 65 años o más, ya sea como persona sola o en pareja.
- Presentar certificación de condición de Persona Adulta Mayor, emitida por la entidad autorizada donde se tramite el bono.
- Si se trata de mejoras, ampliaciones, reparaciones o terminación de vivienda, se necesita una certificación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
- En los casos de compra de lote y construcción, construcción en lote propio o compra de casa existente, se requiere un estudio social elaborado por un profesional calificado.
- No tener casa propia ni más de una propiedad.
- No haber recibido anteriormente otro bono habitacional, ya que solo se entrega una vez.
- Tener un ingreso familiar menor a ¢476.874 mensuales.
- Ser costarricense o contar con residencia legalizada.
- Realizar el proceso a través de entidades autorizadas por el Banhvi y entregar los documentos solicitados.
¿Cómo se puede utilizar este bono?
El subsidio cubre diversas necesidades relacionadas con la vivienda. Las modalidades más frecuentes incluyen:
- Construcción en lote propio
- Compra de lote y construcción
- Mejoras, reparaciones, ampliaciones o terminación de vivienda
- Compra de vivienda existente
- Segunda vivienda
¿Dónde hacer el trámite para el bono de vivienda?
Los adultos mayores interesados deben acudir a una de las entidades autorizadas por el Banhvi para iniciar el proceso. La información completa está disponible en el sitio web www.banhvi.fi.cr.