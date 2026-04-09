Bono de vivienda: esta es la cantidad de dinero que puede recibir según ingreso familiar para 2026

El bono de vivienda en Costa Rica ofrece hasta ¢9,7 millones. El monto depende del ingreso familiar y se tramita en entidades autorizadas.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) definió los montos del bono de vivienda que pueden recibir las familias según su ingreso mensual bruto, con base en el salario mínimo de la industria de la construcción fijado en ¢323.346 para 2026, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 45303-MTSS, publicado en La Gaceta N°229.

Este subsidio estatal funciona como una donación solidaria dirigida a hogares que cumplen requisitos legales. El monto varía de acuerdo con el nivel de ingresos familiares y puede superar los ¢9,7 millones en los casos de menores ingresos.

Las cifras oficiales indican que las familias con ingresos de hasta ¢161.673 pueden acceder a un bono máximo de ¢9.700.000. Este mismo monto aplica para ingresos de hasta ¢323.346. A partir de ese nivel, el subsidio disminuye de forma progresiva conforme aumentan los ingresos.

En los tramos superiores, como ingresos de hasta ¢1.940.076, el monto baja a aproximadamente ¢6.061.000.

Montos de bono según ingreso familiar (Banhvi /Banhvi)

El Banhvi aclaró que estos valores son referenciales y aproximados, por lo que el monto definitivo se determina tras un estudio individual del caso en una entidad autorizada.

Requisitos para acceder al bono

El programa exige que la persona solicitante forme parte de un núcleo familiar constituido y sea mayor de edad o tenga alguna discapacidad. En caso de unión libre, la pareja debe demostrar convivencia y mayoría de edad.

Además, el grupo familiar no debe tener casa propia ni ingresos superiores a ¢1.940.076 mensuales. También se requiere ser costarricense o contar con cédula de residencia vigente.

Proceso de solicitud

El trámite inicia en una entidad autorizada, como bancos estatales, mutuales o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Estas instituciones analizan la información y determinan si la familia califica.

Posteriormente, se realiza un avalúo del proyecto, que puede ser compra de vivienda, lote o construcción. Si se aprueba, el Banhvi autoriza el subsidio y se formaliza el proceso.

Entrega del beneficio

Una vez aprobado el caso, el bono se desembolsa a través de la entidad autorizada. En proyectos constructivos, el dinero se gira por etapas según el avance de la obra.

El programa busca facilitar el acceso a vivienda a familias de bajos y medianos ingresos, como parte de la política habitacional del Estado.