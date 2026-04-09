El País

Bono de vivienda: esta es la cantidad de dinero que puede recibir según ingreso familiar para 2026

Descubra cómo varía el monto del bono de vivienda según su ingreso mensual y qué factores influyen en el dinero que podría recibir este año

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Por Silvia Ureña Corrales
Banhvi ofrece hasta ¢9.300.000 en bonos de vivienda para construir, comprar lote o mejorar casa.
El bono de vivienda en Costa Rica ofrece hasta ¢9,7 millones. El monto depende del ingreso familiar y se tramita en entidades autorizadas. (Banhvi/Banhvi)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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