Bono de vivienda: ¿Cómo solicitar un subsidio para reparar o ampliar su casa?

Familias con ingresos menores a ¢1.907.496 pueden solicitar el bono RAMT del BANHVI y recibir hasta ¢9.300.000 para reparar o ampliar su vivienda.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) mantiene disponible el bono de Reparación, Ampliación, Mejora o Terminación (RAMT) para familias que buscan mejorar su vivienda sin contar con recursos suficientes.

Para recibir el bono, usted debe cumplir cinco condiciones establecidas por ley:

Formar parte de un núcleo familiar que vive bajo el mismo techo. Tener una vivienda propia que requiera mejoras, ampliación, reparación o terminación. No haber recibido el bono anteriormente. Contar con ingresos familiares inferiores a ¢1.907.496 mensuales. Ser costarricense o tener residencia legal en el país.

Según informó el Banhvi este bono busca prolongar la vida útil de las casas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. También permite disminuir el déficit habitacional.

Las obras que puede cubrir el bono RAMT son:

Reparaciones : incluyen cambio del sistema eléctrico, reforzamiento estructural, sustitución de techos, cielorrasos, bajantes y pisos en mal estado.

: incluyen cambio del sistema eléctrico, reforzamiento estructural, sustitución de techos, cielorrasos, bajantes y pisos en mal estado. Ampliaciones : aplican cuando hay hacinamiento , es decir, más de dos personas por dormitorio. Se pueden construir nuevos aposentos.

: aplican cuando hay , es decir, más de dos personas por dormitorio. Se pueden construir nuevos aposentos. Mejoras : abarcan divisiones internas, instalación de cielo raso, pisos en concreto lujado, puertas, ventanas, iluminación, ventilación, adecuaciones para personas con discapacidad y mejoras en servicios sanitarios.

: abarcan divisiones internas, instalación de cielo raso, pisos en concreto lujado, puertas, ventanas, iluminación, ventilación, adecuaciones para personas con discapacidad y mejoras en servicios sanitarios. Terminaciones: están dirigidas a viviendas construidas al menos hasta paredes y viga corona, con la distribución definida. Deben tener supervisión profesional o contar con informe técnico.

El bono puede alcanzar los ¢9.300.000 y, si se requiere, puede complementarse con un crédito.

Las familias interesadas deben acercarse a una de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Ahí se realiza el estudio de viabilidad. Los requisitos específicos pueden consultarse en el sitio oficial del Banhvi: