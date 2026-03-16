Bono de vivienda: ¿Cómo solicitar un subsidio para reparar o ampliar su casa?

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) mantiene disponible el bono de Reparación, Ampliación, Mejora o Terminación (RAMT) para familias que buscan mejorar su vivienda sin contar con recursos suficientes.
Para recibir el bono, usted debe cumplir cinco condiciones establecidas por ley:
- Formar parte de un núcleo familiar que vive bajo el mismo techo.
- Tener una vivienda propia que requiera mejoras, ampliación, reparación o terminación.
- No haber recibido el bono anteriormente.
- Contar con ingresos familiares inferiores a ¢1.907.496 mensuales.
- Ser costarricense o tener residencia legal en el país.
Según informó el Banhvi este bono busca prolongar la vida útil de las casas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. También permite disminuir el déficit habitacional.
Las obras que puede cubrir el bono RAMT son:
- Reparaciones: incluyen cambio del sistema eléctrico, reforzamiento estructural, sustitución de techos, cielorrasos, bajantes y pisos en mal estado.
- Ampliaciones: aplican cuando hay hacinamiento, es decir, más de dos personas por dormitorio. Se pueden construir nuevos aposentos.
- Mejoras: abarcan divisiones internas, instalación de cielo raso, pisos en concreto lujado, puertas, ventanas, iluminación, ventilación, adecuaciones para personas con discapacidad y mejoras en servicios sanitarios.
- Terminaciones: están dirigidas a viviendas construidas al menos hasta paredes y viga corona, con la distribución definida. Deben tener supervisión profesional o contar con informe técnico.
El bono puede alcanzar los ¢9.300.000 y, si se requiere, puede complementarse con un crédito.
Las familias interesadas deben acercarse a una de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Ahí se realiza el estudio de viabilidad. Los requisitos específicos pueden consultarse en el sitio oficial del Banhvi: