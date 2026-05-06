Bono de vivienda 2026: dónde puede solicitarlo y qué debe saber

El bono de vivienda se solicita solo en entidades autorizadas. Ninguna persona puede cobrar por el trámite.

El Bono Familiar de Vivienda solo se puede tramitar en entidades autorizadas por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). Estas instituciones son las únicas facultadas para recibir solicitudes, analizar casos y gestionar el beneficio ante el Estado.

Las gestiones deben realizarse de forma presencial en oficinas, sucursales o agencias de estas entidades. Entre ellas se incluyen mutuales, cooperativas, bancos públicos, bancos privados y otras instituciones autorizadas.

Lista de entidades autorizadas

A continuación se presenta el listado completo de entidades autorizadas por el Banhvi, donde usted puede iniciar el trámite del bono de vivienda:

Atención: evite intermediarios

La solicitud del bono de vivienda se realiza únicamente por medio de estas entidades. Ninguna persona está autorizada para cobrar dinero por iniciar o acelerar el trámite.

Los únicos pagos asociados corresponden a avalúos, gastos legales y costos administrativos. Estos montos no se entregan a terceros. Se depositan en una cuenta de ahorros que usted debe abrir en la misma entidad donde realiza la solicitud.

Requisitos básicos para solicitar el bono

Para acceder al Bono Familiar de Vivienda, usted debe cumplir condiciones definidas por ley.

Debe formar parte de un núcleo familiar que viva bajo el mismo techo. Al menos una persona debe ser mayor de edad.

La familia no puede tener casa propia ni más de una propiedad. Si cuenta con lote, puede construir. Si la vivienda requiere mejoras, puede optar por el bono de reparación.

El ingreso familiar no debe superar ¢1.940.076. En casos de extrema necesidad, el límite es de ¢485.019.

Además, no debe haber recibido el bono anteriormente y debe ser costarricense o residente con Dimex.

Cómo es el proceso del bono

El trámite del bono de vivienda sigue varias etapas. Inicia con la verificación de requisitos y el estudio socioeconómico.

Luego se presenta la solicitud formal. El monto máximo del bono alcanza ¢9.300.000.

En la evaluación, usted debe entregar planos, presupuesto y documentos del terreno. Si no tiene lote, debe presentar opciones de compra.

El expediente pasa al Banhvi para su aprobación. En casos de construcción, se solicita el permiso municipal.

Finalmente, se realiza el desembolso del bono. Si hay constructora, el dinero se gira por tractos según el avance de la obra, hasta la entrega de la vivienda.