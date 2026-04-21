Becas en Cartago para ingresar a industria médica: quiénes pueden aplicar y cómo hacerlo

Becas en Cartago permiten capacitarse gratis en industria médica y acceder a empleo en pocos meses durante 2026.

En un contexto de alta demanda laboral en el sector de dispositivos médicos, el Instituto Tecnia anunció la extensión de sus programas de formación técnica en Cartago durante todo el 2026. La iniciativa busca facilitar el acceso a empleo a personas sin trabajo mediante cursos cortos y gratuitos.

La medida responde al crecimiento sostenido de la industria médica, que supera los 58.000 empleos directos en el país. La presencia de empresas en zonas francas impulsa la necesidad de personal capacitado en esta área, especialmente en la provincia de Cartago.

Cada mes se habilitan más de 70 cupos disponibles para personas desempleadas. Los programas duran entre dos y tres meses y se imparten de forma presencial en el centro de Cartago, lo que permite una rápida inserción laboral.

Las becas cubren el 100% del costo de estudios e incluyen apoyo económico para alimentación y transporte. Además, las personas reciben acompañamiento en la búsqueda de empleo una vez finalizada la capacitación.

El programa está dirigido a mujeres entre 18 y 35 años y hombres entre 18 y 24 años. Según datos de la institución, más de 1.500 personas egresaron en los últimos cinco años y cerca del 75% logró empleo en un plazo de uno a tres meses tras concluir su formación.

Autoridades del instituto señalaron que la decisión responde a la demanda empresarial por talento técnico en la zona, lo que motivó ampliar la oferta durante todo el año.

Aunque el enfoque principal está en Cartago, la organización también desarrolla programas en otras regiones del país en áreas como turismo, inglés, logística y servicio al cliente, según las necesidades de cada comunidad.

Las personas interesadas pueden aplicar mediante este enlace o canales de contacto del instituto, donde se brinda información sobre requisitos y procesos de inscripción.