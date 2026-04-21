El País

Becas en Cartago para ingresar a industria médica: quiénes pueden aplicar y cómo hacerlo

Conozca los perfiles que buscan las empresas, los beneficios de las becas y el proceso para postularse en pocos pasos

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Por Silvia Ureña Corrales
Becas en Cartago permiten capacitarse gratis en industria médica y acceder a empleo en pocos meses durante 2026.
Becas en Cartago permiten capacitarse gratis en industria médica y acceder a empleo en pocos meses durante 2026. (Tecnia /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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