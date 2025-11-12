El País

Banhvi ofrece 2.900 subsidios para el bono de vivienda a quienes tengan lote propio o terreno familiar

Las familias deben cumplir cinco requisitos para solicitar el bono, que puede complementarse con un crédito

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Banhvi ofrece hasta ¢9.300.000 en bonos de vivienda para construir, comprar lote o mejorar casa.
Banhvi ofrece hasta ¢9.300.000 en bonos de vivienda para construir, comprar lote o mejorar casa. (Banhvi/Banhvi)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBanhviBono de vivienda
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.