Banhvi ofrece 2.900 subsidios para el bono de vivienda a quienes tengan lote propio o terreno familiar

Banhvi ofrece hasta ¢9.300.000 en bonos de vivienda para construir, comprar lote o mejorar casa.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) informó este 12 de noviembre que aún dispone de alrededor de 2.900 bonos de vivienda.

Este beneficio está dirigido a familias que tienen un lote propio, desean comprar uno para construir, pretenden levantar su casa en el terreno de un familiar o necesitan reparar, ampliar o mejorar su vivienda actual.

El bono ordinario puede ser de hasta ¢9.300.000 y se puede complementar con un crédito.

Para acceder al subsidio, las familias deben acercarse a cualquiera de las 23 entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. La lista completa está disponible en el sitio oficial del Banhvi.

Requisitos para solicitar el bono de vivienda

Las familias interesadas deben cumplir cinco condiciones esenciales:

Formar parte de un núcleo familiar que comparta techo y obligaciones. No ser propietarias de una vivienda ni de más de una propiedad. No haber recibido antes el bono de vivienda. Tener ingresos familiares menores a ¢1.907.496 mensuales. Ser costarricenses o contar con residencia legalizada en Costa Rica.

Propósitos cubiertos por el bono

Los recursos están disponibles para las siguientes modalidades:

Construcción en lote propio : El terreno debe estar inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del solicitante, tener plano catastrado con visado municipal, acceso a servicios públicos e impuestos al día. El trámite inicia con un avalúo del terreno. Más detalles: Construcción en lote propio

: El terreno debe estar inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del solicitante, tener plano catastrado con visado municipal, acceso a servicios públicos e impuestos al día. El trámite inicia con un avalúo del terreno. Más detalles: Construcción en lote propio Compra de lote y construcción : El terreno debe contar con condiciones de habitabilidad y permisos para construir. Más información: Compra de lote y construcción

: El terreno debe contar con condiciones de habitabilidad y permisos para construir. Más información: Compra de lote y construcción Construcción en lote familiar (bono patio): Puede aplicarse incluso si ya existe una vivienda. Es necesario que exista un parentesco comprobable entre las familias. Más detalles: Construcción en lote familiar

(bono patio): Puede aplicarse incluso si ya existe una vivienda. Es necesario que exista un parentesco comprobable entre las familias. Más detalles: Construcción en lote familiar Mejoras, ampliaciones o reparaciones: Este bono cubre cambios por motivos de seguridad, salubridad o reducción del hacinamiento. Información completa: Mejoras en vivienda propia

El gerente general a. i. del Banhvi, Walter Muñoz Caravaca, explicó que los recursos están disponibles para quienes cumplan con los requisitos legales. Recalcó que las solicitudes deben hacerse directamente en las entidades autorizadas, no en el Banhvi.