Bandas comunales llenaron de música el inicio del traspaso de poderes de Laura Fernández

Músicos y bailarines de distintas partes del país mostraron su talento en la pista del Estadio Nacional este viernes 8 de mayo. La primera banda comunal en participar fue la Mercedes Norte Marching Band, de Heredia.

Bandas comunales de varias partes de Costa Rica dieron inicio oficialmente a las actividades del traspaso de poderes para el periodo 2026-2030 este viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional, en La Sabana.

La primera en desfilar fue la Mercedes Norte Marching Band, fundada en 2018 en Heredia y dirigida por Pedro Hernández. La agrupación, que reúne a más de 130 integrantes, utilizó trajes con camisa blanca y pantalón negro, acompañados de detalles en color naranja.

Bandas comunales participan en traspaso de poderes

La segunda en participar en el desfile fue la Banda Internacional Vieja Metrópoli, fundada en 2011 e integrada por más de 300 personas. En su intervención predominó el sonido de los instrumentos de percusión. Sus atuendos combinaron el azul oscuro con detalles en gris.

Por su parte, la Banda Comunal de Orotina, con más de 36 años de historia, reunió a 190 músicos y bailarines, quienes aportaron colorido y ambiente festivo a la mañana con su intervención musical en las actividades iniciales del traspaso de poderes.

También participaron otras agrupaciones como la banda Monseñor Luis Leopold, la banda Cristiana Tsidkenu, la Siquirres Marching Band, la Banda Municipal de Pococí y la Banda Comunal de Palmar Norte.

Dentro de su repertorio, las bandas interpretaron canciones de reconocidos artistas internacionales, como Selena y Mon Laferte, aunque también sonaron piezas emblemáticas del folclor costarricense, como “Caña Dulce”.

Las bandas comunales se adueñaron de la pista del Estadio Nacional este viernes 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Banda Internacional Vieja Metrópoli desfiló con un traje azul con detalles en gris. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)