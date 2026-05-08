El País

Bandas comunales llenaron de música el inicio del traspaso de poderes de Laura Fernández

Agrupaciones musicales de varias partes de Costa Rica desfilaron esta mañana del viernes en el Estadio Nacional

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Por Luis Enrique Brenes
08/05/2026 San José, Sabana, Estadio Nacional traspaso de poderes en Costa Rica para el periodo 2026-2030, donde la Sra Laura Fernández Delgado asumirá la presidencia número 50 del país. La ceremonia, que marcará la transición de Rodrigo Chaves a la nueva administración, incluirá actos protocolarios y culturales. Fotografía: Marvin Caravaca.
Músicos y bailarines de distintas partes del país mostraron su talento en la pista del Estadio Nacional este viernes 8 de mayo. La primera banda comunal en participar fue la Mercedes Norte Marching Band, de Heredia. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Traspaso de poderesBandas comunalesLaura Fernández
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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