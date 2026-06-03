Banco de Sangre del hospital Calderón Guardia reporta reservas críticas y urge donación de sangre O positivo

Pacientes que requieren transfusiones dependen de nuevas donaciones de sangre O positivo ante la reducción de reservas.

El Banco de Sangre del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia lanzó un llamado urgente a la población para donar sangre tipo O positivo, debido a que las reservas disponibles alcanzaron niveles críticos.

Según informó el centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las existencias de este tipo de sangre se encuentran en números rojos. La institución indicó que requiere el apoyo solidario de la ciudadanía para garantizar la atención de pacientes que necesitan transfusiones sanguíneas como parte de sus tratamientos o procedimientos médicos.

La institución agregó que la sangre donada resulta fundamental para la realización de cirugías, la atención de pacientes en los servicios de emergencias y las transfusiones que requieren personas con padecimientos oncológicos. También permite responder a otras necesidades vinculadas con la atención integral de la salud de los asegurados.

El hospital recordó que no se necesita cita previa para donar. Además, el proceso completo tarda aproximadamente 40 minutos.

Requisitos para donar sangre

Las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Presentar un documento de identidad vigente.

Tener más de 18 años.

Pesar al menos 52 kilogramos.

Medir más de 1,50 metros de estatura.

Mantener un buen estado general de salud.

No presentarse en ayunas.

Esperar al menos 15 días después de la desaparición de síntomas de gripe o resfriado antes de donar.

Evitar fumar durante al menos una hora antes de la donación.

Horarios de atención

El Banco de Sangre atiende en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 6:30 a. m. a 5:30 p. m.

de 6:30 a. m. a 5:30 p. m. Sábados y domingos: de 7 a. m. a 7 p. m.

La CCSS reiteró que cada donación contribuye a mantener la disponibilidad de componentes sanguíneos necesarios para la atención de pacientes que dependen de una transfusión.