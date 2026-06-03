El País

Banco de Sangre del hospital Calderón Guardia reporta reservas críticas y urge donación de sangre O positivo

La CCSS informó que las existencias de sangre O positivo alcanzaron niveles críticos y pidió apoyo inmediato de los donantes

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Por Damián Arroyo C.
Pacientes que requieren transfusiones dependen de nuevas donaciones de sangre O positivo ante la reducción de reservas. (Mayela López)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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