‘Banco de sangre móvil’ saldrá de gira este viernes y sábado, vea dónde donar

Este autobús se compró en Brasil y se acondicionó para que tenga todo lo necesario para una donación de sangre que proteja al donante y al líquido donado.

Un “banco de sangre móvil” está listo para salir de gira este viernes y sábado y recibir donaciones de personas que quieran ayudar a aumentar las reservas del Banco Nacional de Sangre (BNS) de cara a la alta demanda en fin de año.

La unidad móvil para donaciones de sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizará su primera salida para estar presente en la Teletón, evento gracias al cual se consiguieron los fondos para esta unidad.

Josué Campos Ávila, director del BNS, señaló que el bus estará en el Centro de Eventos Grupo Moreno, en Pavas, el viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

No es necesario sacar cita, pues se atenderá por orden de llegada.

“En estas fechas de fin y principio de año no se detienen las urgencias y las cirugías, y aumentan los accidentes. A pesar de que estamos de vacaciones y que podemos gozar de tiempo de calidad en familia, recordemos aquellas personas que necesitan de este recurso y que solo por medio de la donación de otro ser humano se puede adquirir. Cada gota cuenta y donar sangre salva vidas”, expresó Campos.

El especialista recordó que un solo donador puede ayudar a cuatro personas, ya que la sangre se separa en cuatro componentes: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados (derivados ricos en factores de coagulación y proteínas).

Los glóbulos rojos se usan en quienes han perdido gran cantidad de sangre en accidentes o cirugías. También se transfunden a pacientes con ciertos tipos de cáncer, como leucemia.

El plasma se usa principalmente en personas con enfermedades del hígado o para el tratamiento de quemaduras, y también en personas con enfermedades autoinmunes.

Banco de sangre móvil saldrá de gira este fin de semana.mp4

¿Quiénes pueden donar sangre?

No toda persona puede donar. Hay requisitos para garantizar no solo la inocuidad del líquido, también la salud de quien dona.

Edad : entre 18 y 65 años

: entre 18 y 65 años Peso : más de 52 kilos

: más de 52 kilos Estatura : más de 1,5 metros

: más de 1,5 metros Portar la cédula nacional o de residencia vigente y en buen estado

Gozar de buena salud . No haber estado resfriado en los últimos 15 días e indicar sobre cualquier problema físico o enfermedades crónicas que tenga.

. No haber estado resfriado en los últimos 15 días e indicar sobre cualquier problema físico o enfermedades crónicas que tenga. Si toma medicamentos , infórmelo al médico que lo valora, recuerde el nombre de las medicinas y el motivo por el cual se le prescriben

, infórmelo al médico que lo valora, recuerde el nombre de las medicinas y el motivo por el cual se le prescriben Si se ha hecho tatuajes o colocado aretes deberá esperar un año

o colocado deberá esperar un año No puede estar embarazada ni en periodo de lactancia. Si la mujer no da lactancia, luego de un parto o aborto debe esperar de seis a nueve meses.

Esta unidad móvil de donación de sangre se acondicionó para que tuviera las camillas necesarias para donar. (CCSS/CCSS)

Antes de donar

Para una mejor donación es importante no ayunar. No obstante, el desayuno debe ser liviano: frutas, galletas, pan, mermeladas o jaleas, café o té sin leche.

No consuma grasas ni lácteos o sus productos derivados.

En caso de comer algo pesado, debe esperar entre dos y tres horas.