Balance de los docentes costarricenses: 87% afirma trabajar con desgaste emocional

Estudio reveló que 7 de cada 10 de los educadores consultados en un estudio del Colypro recomiendan no estudiar educación

Por Fernanda Matarrita Chaves
18/04/2024 San Juan de Chicuá. Fotografías conceptuales de maestros y estudiantes escolares en la Escuela Emilio Robert Brouca. Foto: Rafael Pacheco Granados
Un 87% de los más de 9.000 docentes encuestados afirmó trabajar con un fuerte desgaste emocional. (Rafael Pacheco Granados)







