BAC Credomatic confirma inconsistencias en saldos y transacciones

BAC Credomatic confirmó este lunes a sus clientes sobre problemas técnicos que han afectado la correcta visualización de saldos en sus plataformas de Banca en Línea y Banca Móvil.

El inconveniente, detectado durante el fin de semana, provocó que los usuarios no pudieran ver sus saldos actualizados, indicó la entidad al ser consultada.

La entidad bancaria comunicó a través de sus canales digitales que su equipo de Tecnología de la Información se encuentra trabajando para resolver la situación a la brevedad posible.

“Agradecemos su comprensión y le pedimos disculpas por el inconveniente”, indicó la institución.

Este lunes 1.° de setiembre, el banco agregó en sus redes sociales que los inconvenientes se extendieron y que se han presentado atrasos con el cierre de transacciones y gestiones realizadas el domingo 31 de agosto.

Por esta razón, algunas transacciones podrían quedar en firme o ser ejecutadas antes del mediodía de este lunes.

Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas del BAC, vocera oficial de la entidad, aseguró que el equipo de tecnología ha redoblado esfuerzos y trabajado horas adicionales para solucionar la situación.

“Esperamos que esta labor concluya antes del mediodía. Lo anterior también permitirá a algunos clientes poder visualizar sus cuentas de manera correcta”, señaló el banco en sus redes sociales.