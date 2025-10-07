AyA empezará conexiones en acueducto de Cóbano tras presentación de recurso de amparo

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) explicó que su oficina cantonal en Cóbano hará esta semana las conexiones correspondientes para la comunidad de Santa Fe, en Puntarenas.

“La oficina cantonal del AyA, en Cóbano, mantiene un acercamiento directo con las personas usuarias y esta semana se realizarían las conexiones correspondientes”, dijo la oficina de prensa de esa institución.

El viernes pasado, un abogado presentó un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por falta de agua potable en el acueducto inagurado hace tres meses por el mandatario Rodrigo Chaves en Santa Fe de Cóbano, en Puntarenas.

El recurso lo interpuso el profesional Walter Brenes Soto, quien es vecino de la zona. Brenes alega que el AyA incurre en demoras y obstáculos administrativos que impiden conectarse al sistema.

El AyA que no ha sido notificado del amparo, según dijeron. “Es cierto que los vecinos ya han cumplido con una parte del proceso, sin embargo, aún falta la solicitud formal del medidor para completar el trámite; este paso también debe realizarlo cada usuario. Insistimos en que esto depende de que las personas interesadas se acerquen a completar el proceso”, dijo la oficina de prensa del AyA.

Recordaron a la ciudadanía que, para obtener el servicio de agua potable, es necesario cumplir con el procedimiento establecido. “Pueden solicitar información o acompañamiento en cualquiera de nuestras sucursales, o comunicarse al 800-REPORTE (800-7376-783)“.

Sin agua

Según el escrito de Brenes, tras la inauguración del proyecto, se exigió primero esperar un mes para inspecciones y otro mes adicional para instalar medidores. Sin embargo, cumplidos ambos plazos, Acueductos y Alcantarillados informó de que la red de acueducto aún no figura en sus sistemas internos, por lo que es necesaria otra revisión de ingenieros.

El recurrente calificó lo sucedido como “un obstáculo puramente burocrático”, y denunció que la comunidad está dependiendo de un camión cisterna que llega una vez por semana, con riesgos de interrupción en época lluviosa por el mal estado de los caminos y el aumento del caudal de un río que los aísla.

El recurso subraya que, mientras se le niega el servicio a Santa Fe, la institución ha otorgado constancias de disponibilidad de agua a vecinos de propiedades dentro del mismo sistema hidráulico.

El amparo se tramita bajo el expediente 25-030488-0007-CO.