AyA empezará conexiones en acueducto de Cóbano tras presentación de recurso de amparo

Abogado presentó amparo contra esa institución

Por Sebastián Sánchez
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) explicó que su oficina cantonal en Cóbano mantiene un acercamiento directo con las personas usuarias y esta semana se realizarían las conexiones correspondientes.
Comunidad de Santa Fe de Cóbano, en Puntarenas, depende de cisternas, según denuncia. (Alonso Tenorio)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

