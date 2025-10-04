El País

Abogado presenta amparo por falta de agua en acueducto inaugurado por Rodrigo Chaves hace 3 meses en Cóbano

La comunidad depende de un camión cisterna que llega una vez por semana

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Comunidad de Santa Fe, en Cóbano de Puntarenas, alega falta de agua potable, pese a que Chaves inauguró acueducto que supuestamente les beneficiaría.
Un abogado denuncia que la comunidad de Santa Fe, en Cóbano de Puntarenas, aún carece de agua por acueducto. Foto: (Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
agua potableacueductoAYARodrigo ChavesCóbanoPuntarenas
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.