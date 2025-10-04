Abogado presenta amparo por falta de agua en acueducto inaugurado por Rodrigo Chaves hace 3 meses en Cóbano

Un abogado denuncia que la comunidad de Santa Fe, en Cóbano de Puntarenas, aún carece de agua por acueducto. Foto:

Un abogado presentó un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por falta de agua potable en un acueducto inagurado hace tres meses por el mandatario Rodrigo Chaves en Santa Fe de Cóbano, en Puntarenas.

El recurso lo interpuso el profesional Walter Brenes Soto, quien es vecino de la zona. Brenes alega que el AyA incurre en demoras y obstáculos administrativos que impiden conectarse al sistema.

El 7 de agosto pasado, Casa Presidencial publicó la inauguración del acueducto donde la comunidad de Santa Fe se vería beneficiada. (Presidencia/Captura)

Según el escrito, tras la inauguración del proyecto, se exigió primero esperar un mes para inspecciones y otro mes adicional para instalar medidores. Sin embargo, cumplidos ambos plazos, Acueductos y Alcantarillados informó de que la red de acueducto aún no figura en sus sistemas internos, por lo que es necesaria otra revisión de ingenieros.

El recurrente califica lo sucedido como “un obstáculo puramente burocrático”, y denunció que la comunidad está dependiendo de un camión cisterna que llega una vez por semana, con riesgos de interrupción en época lluviosa por el mal estado de los caminos y el aumento del caudal de un río que los aísla.

El recurso subraya que, mientras se le niega el servicio a Santa Fe, la institución ha otorgado constancias de disponibilidad de agua a vecinos de propiedades dentro del mismo sistema hidráulico.

“Estos pronunciamientos, emitidos en agosto y septiembre del presente año, no solo confirman que, según una actualización de balance hídrico, el sistema es positivo, sino que uno de ellos reconoce expresamente que esta zona se habilitó dentro de la zona de cobertura con el proyecto BPIP 1507, la cual se inauguró recientemente. Es decir, a la comunidad se le niega la conexión, mientras la autoridad recurrida certifica a terceros que el sistema inaugurado tiene capacidad y operatividad”, denuncia Brenes en el amparo.

El recurso argumenta que la omisión del AyA viola derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud, la vida, la petición y la justicia pronta, establecidos en la Constitución y en jurisprudencia de la Sala Constitucional. En su petitoria, el abogado solicitó que se ordene a la institución proceder de manera inmediata con las diligencias necesarias para garantizar el acceso al recurso hídrico a decenas de familias de esa comunidad.

El amparo fue presentado ayer viernes. Se tramita bajo el expediente 25-030488-0007-CO.

Este medio remitió consultas al AYA.