El País

AyA elimina cobros retroactivos a las municipalidades de Paraíso y Cartago

Paraíso y Cartago podrán invertir en infraestructura y mejorar el suministro de agua potable.

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Por Libia Solano Meza
Paraíso de Cartago
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) llegó a un acuerdo con las municipalidades de Paraíso y Cartago para eliminar definitivamente la deuda acumulada desde 1997. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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AyAMunicipalidad de Paraíso
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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