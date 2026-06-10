AyA elimina cobros retroactivos a las municipalidades de Paraíso y Cartago

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) llegó a un acuerdo con las municipalidades de Paraíso y Cartago para eliminar definitivamente la deuda acumulada desde 1997.

Luego de décadas de indefinición sobre los cobros de agua, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) llegó a un acuerdo con las municipalidades de Paraíso y Cartago para eliminar definitivamente la deuda acumulada desde 1997.

Durante la conferencia de prensa de Casa Presidencial confirmaron que la medida implica la anulación de montos acumulados de aproximadamente ₡3.500 millones para el municipio de Paraíso y ₡16.000 millones para Cartago.

Esto permitirá que los residentes ya no vean reflejados los montos históricos en sus facturas.

La presidente del AyA, Lourdes Sáurez, detalló que la decisión responde a un análisis exhaustivo de la documentación y a la necesidad de ordenar la gestión financiera del organismo.

Con la firma de este acuerdo, las municipalidades deberán actualizar sus cuentas y atender exclusivamente los cobros correspondientes al periodo 2025 y posteriores.

El alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez, expresó que la cancelación de esta deuda significa la posibilidad de orientar mayores esfuerzos y recursos hacia proyectos, iniciativas y servicios que impactan directamente a la comunidad y fortalecen el desarrollo integral del gobierno local.

Por su parte, Mario Redondo, alcalde de la Cartago aseguró que con este acuerdo podrán invertir en proyectos para aumentar los caudales de agua potable para la provincia.