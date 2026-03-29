El País

AyA anuncia cortes de agua en San Juan de Dios de Desamparados por reparación urgente de fuga este domingo

Institución informó que trabaja en reparación de fuga causada por contratista

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Por Damián Arroyo C.
Medidor de Agua
Fuga en tubería principal genera cortes de agua en Desamparados. AyA prevé normalizar el servicio este domingo por la tarde. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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