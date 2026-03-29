AyA anuncia cortes de agua en San Juan de Dios de Desamparados por reparación urgente de fuga este domingo

Fuga en tubería principal genera cortes de agua en Desamparados. AyA prevé normalizar el servicio este domingo por la tarde.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó este 29 de marzo del 2026 sobre afectaciones en el servicio de agua potable en San Juan de Dios de Desamparados, debido a la reparación de una fuga en la tubería principal que abastece a esa comunidad.

Según el comunicado difundido por la institución, las cuadrillas trabajan en la reparación de la avería en la red principal. El problema se originó por un error atribuido a un contratista externo que realizaba labores de instalación de hidrantes.

El AyA indicó que, para iniciar los trabajos, fue necesario descargar la tubería, lo que provoca faltantes de agua en las comunidades afectadas mientras avanzan las labores.

La institución señaló que mantiene esfuerzos para resolver la situación en el menor tiempo posible. De acuerdo con la información oficial, se prevé que los trabajos concluyan cerca de la 1 p. m. de este domingo 29 de marzo.

Tras la finalización de la reparación, el servicio comenzará a restablecerse de forma progresiva en la zona.